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Вилья: «Пока не собираюсь завершать карьеру»

сегодня, 07:53

37-летний нападающий японского «Виссел Кобе» Давид Вилья высказался на тему своего будущего.

Люди давно говорят о том, что мне пора на покой, но я всё ещё играю. Я горжусь тем, что в таком возрасте показываю подобный уровень игры. Я не сильно задумываюсь о будущем, ведь всё очень быстро меняется.

Мой контракт рассчитан до декабря. Потом посмотрим, что будет дальше.

Пока что тело отвечает моим требованиям, поэтому я буду играть дальше. Когда почувствую обратное, тогда и завершу карьеру. Но на данный момент это не мой случай, и я люблю этот вид спорта.

Также Вилья поделился мнением о рекордном для «Атлетико» трансфере Жоау Фелиша.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   69 / 732
сегодня в 08:54
Удачи Вилье!
Caniggia
Caniggia
   48 / 732
сегодня в 08:29
Молоток, Давид! Один из главных героев великого золотого испанского поколения. Здоровья, продолжай играть и радовать!
spartach091
spartach091
   42 / 732
сегодня в 08:25
Главное здоровья!
ДАША Д
ДАША Д
   119 / 732
сегодня в 08:23
Еще бы в Китай перебраться...
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