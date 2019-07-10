Вилья: «Пока не собираюсь завершать карьеру»

37-летний нападающий японского «Виссел Кобе» высказался на тему своего будущего.

Люди давно говорят о том, что мне пора на покой, но я всё ещё играю. Я горжусь тем, что в таком возрасте показываю подобный уровень игры. Я не сильно задумываюсь о будущем, ведь всё очень быстро меняется.

Мой контракт рассчитан до декабря. Потом посмотрим, что будет дальше.

Пока что тело отвечает моим требованиям, поэтому я буду играть дальше. Когда почувствую обратное, тогда и завершу карьеру. Но на данный момент это не мой случай, и я люблю этот вид спорта.