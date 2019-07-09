Новый тренер «Милана»: «Мне нравятся трудяги и те, кто молчит»

Новый наставник «Милана» поделился мнением о клубе и рассказал о своем подходе к работе. Джампаоло возглавил «россонери» 19 июня.

Болельщики «Милана» - одни из лучших в мире. Здесь я ощущаю историю клуба, а она связана с победами и амбициями.

Я и раньше понимал, чего стоит ожидать с точки зрения амбиций и стремлений, теперь же ощущаю их изнутри.

Я считаю, что нужно оставаться собой. Нельзя играть роль, которая тебе не походит, не соответствует твоему образу жизни, мыслей и действий. Я не слишком много говорю, но стараюсь построить интеллектуальную связь с игроками. Я влюбляюсь в своих футболистов и всегда пытаюсь вернуть правильное русло игроков, которые сбились с пути. Ведь именно игроки делают разницу.

Мне нравятся трудяги и те, кто молчит. Мы можем общаться посредством работы, а не слов. Мне это нравится.

Ключевую роль играет мой персонал. Я взаимодействую с 10-12 людьми, мы много работаем с утра до ночи.

Я постоянно слежу за своими футболистами и всегда стараюсь улучшить их игру. Я также очень забочусь об их физическом и психологическом состоянии.