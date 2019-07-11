Попеску: «Если бы Хаджи выбирал деньги, то уже был бы в „Спартаке“»

Президент «Вииторула» рассказал о предложении «Спартака» по нападающему румынского клуба .

Если бы мы приняли предложение «Спартака», трансфер стал бы рекордным для Румынии, и оно всё ещё в силе. Скажу откровенно, чтобы отказаться от такого предложения, нужно обладать большой силой воли. Но решение о трансфере будет принимать Янис.



У нас на руках порядка 10 конкретных предложений по Хаджи, поверьте мне. Если бы Янис выбрал самое привлекательное из них с финансовой точки зрения, то уже давно был бы в «Спартаке». Его зарплата была бы огромной, в 4-5 раз больше, чем он мог бы получить в других клубах – свыше 2 миллионов евро. Любой контракт на сумму с шестью нулями – очень хороший вариант для Яниса, учитывая его возраст.