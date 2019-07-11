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Попеску: «Если бы Хаджи выбирал деньги, то уже был бы в „Спартаке“»

сегодня, 01:21

Президент «Вииторула» Георге Попеску рассказал о предложении «Спартака» по нападающему румынского клуба Янису Хаджи.

Если бы мы приняли предложение «Спартака», трансфер стал бы рекордным для Румынии, и оно всё ещё в силе. Скажу откровенно, чтобы отказаться от такого предложения, нужно обладать большой силой воли. Но решение о трансфере будет принимать Янис.

У нас на руках порядка 10 конкретных предложений по Хаджи, поверьте мне. Если бы Янис выбрал самое привлекательное из них с финансовой точки зрения, то уже давно был бы в «Спартаке». Его зарплата была бы огромной, в 4-5 раз больше, чем он мог бы получить в других клубах – свыше 2 миллионов евро. Любой контракт на сумму с шестью нулями – очень хороший вариант для Яниса, учитывая его возраст.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   25 / 736
сегодня в 03:07
Цыгане некондицию свиням впарить хотят за большие народные деньги.
Miaf
Miaf
   18 / 736
сегодня в 02:42
Если бы бабушка была дедушкой.
Николай 86
Николай 86 ответил Так Себе Аналитик
   97 / 736
сегодня в 02:11
"Его зарплата была бы огромной, в 4-5 раз больше, чем он мог бы получить в других клубах" Это фигня, ты еще, видимо, не в курсе, что они 2 миллиона дали за вратаря стоимостью 25 тыс на трансфермаркте с опытом пары матчей в Серии С)) Или 12 за Педрошу))
Вратаря взяли за такие деньги, чтоб Понсе купить дешевле. Они ж оба Роме принадлежат. Обычный финансовый замут. Писали же уже об этом
Sully
Sully ответил Так Себе Аналитик
   128 / 736
сегодня в 02:05
"Его зарплата была бы огромной, в 4-5 раз больше, чем он мог бы получить в других клубах" Это фигня, ты еще, видимо, не в курсе, что они 2 миллиона дали за вратаря стоимостью 25 тыс на трансфермаркте с опытом пары матчей в Серии С)) Или 12 за Педрошу))
то есть авторитетное немецкое издание оценивает дырявого вратаря в 25.000 евро, а спартак в 2.000.000, в 80 раз больше? ))))))))) ахахаха, какое позорище! стыдно за спартак
Николай 86
Николай 86
   97 / 736
сегодня в 02:04
Ой, прям как будто выбрав Барселону, он выберет футбол. Прям уже вижу как он выходит в основе каталонцев. В реальности отправится в аренду в очередную Фиорентину лавку полировать. Будет румынским Новосельцевым. Спартак хотя бы дал бы ему игровую практику.
Sully
Sully
   128 / 736
сегодня в 02:03
даже румыны не хотят ехать в спартак... только негры едут... ((( спартак позорит российский футбол...

p.s. сыну Хаджи пожелаем удачи, конечно можно выбрать мазутные деньги фидуна, и это будет пару мешков как минимум, но если у парня есть голова на плечах он не станет позорится в спартаке.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 736
сегодня в 01:40
"Его зарплата была бы огромной, в 4-5 раз больше, чем он мог бы получить в других клубах"

Это фигня, ты еще, видимо, не в курсе, что они 2 миллиона дали за вратаря стоимостью 25 тыс на трансфермаркте с опытом пары матчей в Серии С)) Или 12 за Педрошу))
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