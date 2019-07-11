Попеску: «Если бы Хаджи выбирал деньги, то уже был бы в „Спартаке“»

Президент «Вииторула» Георге Попеску рассказал о предложении «Спартака» по нападающему румынского клуба Янису Хаджи.
Если бы мы приняли предложение «Спартака», трансфер стал бы рекордным для Румынии, и оно всё ещё в силе. Скажу откровенно, чтобы отказаться от такого предложения, нужно обладать большой силой воли. Но решение о трансфере будет принимать Янис.
У нас на руках порядка 10 конкретных предложений по Хаджи, поверьте мне. Если бы Янис выбрал самое привлекательное из них с финансовой точки зрения, то уже давно был бы в «Спартаке». Его зарплата была бы огромной, в 4-5 раз больше, чем он мог бы получить в других клубах – свыше 2 миллионов евро. Любой контракт на сумму с шестью нулями – очень хороший вариант для Яниса, учитывая его возраст.
p.s. сыну Хаджи пожелаем удачи, конечно можно выбрать мазутные деньги фидуна, и это будет пару мешков как минимум, но если у парня есть голова на плечах он не станет позорится в спартаке.
p.s. сыну Хаджи пожелаем удачи, конечно можно выбрать мазутные деньги фидуна, и это будет пару мешков как минимум, но если у парня есть голова на плечах он не станет позорится в спартаке.
Это фигня, ты еще, видимо, не в курсе, что они 2 миллиона дали за вратаря стоимостью 25 тыс на трансфермаркте с опытом пары матчей в Серии С)) Или 12 за Педрошу))
Это фигня, ты еще, видимо, не в курсе, что они 2 миллиона дали за вратаря стоимостью 25 тыс на трансфермаркте с опытом пары матчей в Серии С)) Или 12 за Педрошу))