Агент Гастона Рамиреса: «Моим клиентом интересуется „Спартак“»

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может перейти в «Спартак». Об этом заявил агент игрока Пабло Бентанкур.
Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было.
Ранее сообщалось, что на 28-летнего футболиста также претендуют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
Без переговоров, видимо, всё, пока, на уровне смс-ок, факсов и неопределённых слов в мессенджерах..:))
Без переговоров, видимо, всё, пока, на уровне смс-ок, факсов и неопределённых слов в мессенджерах..:))