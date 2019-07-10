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Агент Гастона Рамиреса: «Моим клиентом интересуется „Спартак“»

сегодня, 19:46

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может перейти в «Спартак». Об этом заявил агент игрока Пабло Бентанкур.

Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего футболиста также претендуют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 728
сегодня в 21:11
Зенит, Локо и Краснодар уже не интересуются Рамиресом.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Питер Ман
   51 / 728
сегодня в 20:52
Как тролль,ты нереально крут! Возьми псевдоним "Нобоа", "Иванович " или "Маркизио "("Анюков"/"Жирков" ,на худой конец)- и шутки про возраст футболистов Спартака станут смешнее в разы!
Sully
Sully
   149 / 728
сегодня в 20:51
А что Гастон собрался завязать с футболом, опозорится в конце карьеры?
Правдин Семён
Правдин Семён
   51 / 728
сегодня в 20:45
Интересуется, но предложения не было. Сказал агент. Вот и все, что нужно знать об этой новости.
спартак 1987
спартак 1987 ответил Footbolista
   99 / 728
сегодня в 20:32
это означает только одно, Хаджи в Спартаке скорее всего не будет...за Румыном приехали представители аякса
морозз
морозз
   15 / 728
сегодня в 20:28
И тут Миллер вытащил из бомжовского чулана пару десятков мультов зелени и произнёс свою любимую фразу...Спартаку ни пяди земли!
Footbolista
Footbolista
   1 / 728
сегодня в 20:23
Агент про зенит и остальных вообще не в курсе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 728
сегодня в 20:19
Даже судя по таблице народные посдедние в этом списке претентов ;)
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 728
сегодня в 20:03
Какие переговоры? Им надо сначала узнать что такое Спартак. А узнав, посмеются и пошлют нафиг. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 728
сегодня в 20:00
Пусть порадуется.
particular
particular
   2 / 728
сегодня в 19:59
По вырванной фразе не видно воодушевления, радости за подопечного и восторга от предложения..:))
Без переговоров, видимо, всё, пока, на уровне смс-ок, факсов и неопределённых слов в мессенджерах..:))
Faustello
Faustello ответил dimagas1
   3 / 728
сегодня в 19:55
Звучит как названия фильма ужасов)))
Скорее фильмов категории ХХХ ))
Питер Ман
Питер Ман
   21 / 728
сегодня в 19:51
Слишком молод для пупсиков, им нужны 35-летние зулусы. Хотя Рамирес тоже сойдет, получит контракт в 3 млн евро на года 4 и будет отдыхать как Ханни, а пупсики за него выложат 16 лямов, ещё 5 агентам, 3 Цорну, +откаты и распилы.. А что - автолюбители, заправляющиеся на Лукойле, все оплатят
dimagas1
dimagas1
   101 / 728
сегодня в 19:48
Звучит как названия фильма ужасов)))
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