Агент Гастона Рамиреса: «Моим клиентом интересуется „Спартак“»

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Полузащитник «Сампдории» может перейти в «Спартак». Об этом заявил агент игрока Пабло Бентанкур.

Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего футболиста также претендуют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».