Божович: «Кабутов, Комбаров, Радонич, Гынсарь – готовые игроки»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о новичках команды.

Кабутов, Комбаров, Радонич, Гынсарь – готовые игроки, думаю, своими навыками они помогут нам достичь необходимых результатов. Антон Терехов – очень талантливый игрок, у него хорошая обводка, он принимает нестандартные решения. Если Антон будет много работать, его ждёт хорошее будущее. Якуба ещё четыре года назад показал свой потенциал, но травма помешала Денису. Надеюсь, с нами он выйдет на свой прежний уровень и полностью раскроется.