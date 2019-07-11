ГлавнаяНовости

Божович: «Кабутов, Комбаров, Радонич, Гынсарь – готовые игроки»

сегодня, 16:42

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о новичках команды.

Кабутов, Комбаров, Радонич, Гынсарь – готовые игроки, думаю, своими навыками они помогут нам достичь необходимых результатов. Антон Терехов – очень талантливый игрок, у него хорошая обводка, он принимает нестандартные решения. Если Антон будет много работать, его ждёт хорошее будущее. Якуба ещё четыре года назад показал свой потенциал, но травма помешала Денису. Надеюсь, с нами он выйдет на свой прежний уровень и полностью раскроется.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Божович: «​Сергей Корниленко будет играющим тренером»
Сегодня, 16:45 Комментарии2
Дуглас Сантос: «В Петербурге уже чувствую себя как дома»
Сегодня, 16:08 Комментарии15
Сутормин: «Сначала я перешел в „Рубин“, но „Зенит“ показал свою активность»
Сегодня, 16:05 Комментарии19
Божович согласен на ничью в матче с ЦСКА
Сегодня, 15:39 Комментарии17
Точилин: «ЦСКА отказался от Джанаева? Не знаю, сможет ли он вернуться»
Сегодня, 14:48 Комментарии10
Кайо: «Шапи, возможно, главная звезда среди молодежи „Краснодара“»
Сегодня, 14:41 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100