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Сутормин: «Сначала я перешел в „Рубин“, но „Зенит“ показал свою активность»

сегодня, 16:05

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

Я очень рад вернуться в клуб, который многое мне дал как в футбольном плане, так и в жизненном. Здесь произошло мое становление и как футболиста, и как человека. Я вернулся более окрепшим. С новыми амбициями и новыми целями. Надо постараться воплотить все это в жизнь в игре. Все отлично, будем работать.

Раньше у меня везде был 19-й номер. Но в «Зените» он занят Игорем Смольниковым. И я решил взять номер наоборот — 91. Надеюсь, этот номер принесет мне удачу.

Сначала я перешел в «Рубин», но «Зенит» показал свою активность. Конечно, волнение было. Но все прошло хорошо. Я понял, что все серьезно, и перешел в «Зенит». Все что ни делается, все к лучшему. Мое дело — приносить команде пользу на поле. Надо просто сконцентрироваться на футболе.

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Все комментарии
GreeM
GreeM
   403 / 732
сегодня в 17:09
Вот что паспорт делает.
RussianMango
RussianMango
   204 / 732
сегодня в 16:52
Зенит активно потряс мешочками и Сутормин заметил финансовую активность. Вся страна в курсе...стыдно за зенит.
морозз
морозз
   16 / 732
сегодня в 16:49
Это как в басне, ишак идёт за морковкой висящей у его морды и никак её не может съесть!
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 732
сегодня в 16:48
А нам нравится хрюканье завистников, покупающих бестолковых негров аля Педров. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 732
сегодня в 16:47
Туркмен хотел по тихому заполучить игрока, сговорившись с левым агентиком. Не вышло. Зенит присек на корню афёры. Это вам не свиньи. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 732
сегодня в 16:39
На то он и Зенит....
Верхушка клубной пирамиды в РПЛ....
И понятно стремление любого игрока оказаться в гегемоне и флагмане отечественного футбола ....Отметая ненужные почти состоявшиеся сделки и идя навстречу мечте...

Так же как и понятны негативные посты ниже... От тех к кому и вратари из 3-й итальянской лиги и игроки неосновы второй команды Вольфсбурга идут с неохотой.....Делая одолжение приехав в Москву....)))
Footbolista
Footbolista
   1 / 732
сегодня в 16:33
Сутормин: «Сначала я перешел в „Рубин“, но „Зенит“ показал свои бабки»
Miaf
Miaf ответил Питер Ман
   9 / 732
сегодня в 16:24
Это какая-то ерунда тарасовская от Федуна, не серьезно.
Правда глаза режет?
Контуженый
Контуженый
   608 / 732
сегодня в 16:24
Сутормин, ты просто 12. Ничего, Бог шельму видит. Скоро ты порвёшь кресты
Заполярный
Заполярный ответил Питер Ман
   111 / 732
сегодня в 16:21
Молодец, ошибки надо исправлять, хорошо, что не успел замараться в пердивном рубине
ТАК ЭТО БОМЖИ И УГРОБИЛИ РУБИН. СКОЛЬКО ИГРОКОВ ПОЗАБИРАЛИ ИЗ РУБИНА. ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ, ТО ЕГО НАДО ОБЕЗГЛАВИТЬ, ВОТ ТАКТИКА БОМЖЕЙ
Питер Ман
Питер Ман ответил Miaf
   19 / 732
сегодня в 16:20
О победах в Еврокубках Это само по себе очень странно. В то время за победы веврокубках нам платили бонусы в размере 12 тысяч долларов. Перед игрой нам сказали,что каждый футболист из своих бонусов должен выложить 3 тысячи для судьи, чтобы победить. Я тогда встал и сказал: «Что за хе…я?». Мы и так лучшесоперника. Однако, несмотря на это, игроки решили пойти другим путем и заплатили денег, - сказал экс капитан Зенита Эрик Хаген.
Это какая-то ерунда тарасовская от Федуна, не серьезно.
Miaf
Miaf ответил Питер Ман
   9 / 732
сегодня в 16:17
Зенит выиграл больше европейских трофеев чем все остальные российские клубы вместе! Добыто очень много евроочков, адекватные болельщики понимают, что в Питере развивается российский футбол и спорт в целом, в то время как в Москве московские мешки в атмосфере ненависти друг к другу прожирают огромные средства, и всего 1 еврокубок, выигранный нашими друзьями!
О победах в Еврокубках
Это само по себе очень странно. В то время за победы веврокубках нам платили бонусы в размере 12 тысяч долларов. Перед игрой нам сказали,что каждый футболист из своих бонусов должен выложить 3 тысячи для судьи, чтобы победить.

Я тогда встал и сказал: «Что за хе…я?». Мы и так лучшесоперника. Однако, несмотря на это, игроки решили пойти другим путем и заплатили денег, - сказал экс капитан Зенита Эрик Хаген.
Питер Ман
Питер Ман ответил Miaf
   19 / 732
сегодня в 16:14
Для школьников, которым раздают бесплатно билеты , чтобы хотя бы как то набрать стадионы Зенит точно мечта. Для молло с передасами тоже, но никак не для тех игроков и болельщиков, которые хотят развития Российского футбола.
Зенит выиграл больше европейских трофеев чем все остальные российские клубы вместе! Добыто очень много евроочков, адекватные болельщики понимают, что в Питере развивается российский футбол и спорт в целом, в то время как в Москве московские мешки в атмосфере ненависти друг к другу прожирают огромные средства, и всего 1 еврокубок, выигранный нашими друзьями!
LOpp
LOpp
   10 / 732
сегодня в 16:11
под коверные игры газпрома.
стыдно было газпрому у самих себя покупать Сутормина.
Miaf
Miaf ответил Питер Ман
   9 / 732
сегодня в 16:11
Ты прав, вот Хаджи прямо сказал, что ему важен футбол, а не получение миллионов евро в федуннефтьпроекте, а Зенит - это мечта для футболистов
Для школьников, которым раздают бесплатно билеты , чтобы хотя бы как то набрать стадионы Зенит точно мечта. Для молло с передасами тоже, но никак не для тех игроков и болельщиков, которые хотят развития Российского футбола.
ermak6848
ermak6848
   155 / 732
сегодня в 16:10
проявишь себя в фк " Зенит " , то зарплата будет хорошая...
Miaf
Miaf ответил Питер Ман
   9 / 732
сегодня в 16:09
Молодец, ошибки надо исправлять, хорошо, что не успел замараться в пердивном рубине
Конечно молодец, в пердивном Зените тоже так думают, поэтому и выкидывают деньги в никуда. Через пару месяцев половина бомжей будет воспринимать Сутормина так же, как и Заболотного.
Питер Ман
Питер Ман ответил Miaf
   19 / 732
сегодня в 16:09
Факт в том, что Зенит зовет к себе всех подряд . Кто-нибудь да пригодится. Но не для всех футболистов главное в карьере - деньги газпроекта.Многим важен футбол, красивая игра, честность и уважение одноклубников.
Ты прав, вот Хаджи прямо сказал, что ему важен футбол, а не получение миллионов евро в федуннефтьпроекте, а Зенит - это мечта для футболистов
Питер Ман
Питер Ман
   19 / 732
сегодня в 16:07
Молодец, ошибки надо исправлять, хорошо, что не успел замараться в пердивном рубине
Miaf
Miaf
   9 / 732
сегодня в 16:06
Факт в том, что Зенит зовет к себе всех подряд . Кто-нибудь да пригодится. Но не для всех футболистов главное в карьере - деньги газпроекта.Многим важен футбол, красивая игра, честность и уважение одноклубников.
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