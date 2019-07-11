Сутормин: «Сначала я перешел в „Рубин“, но „Зенит“ показал свою активность»

Новичок «Зенита» прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

Я очень рад вернуться в клуб, который многое мне дал как в футбольном плане, так и в жизненном. Здесь произошло мое становление и как футболиста, и как человека. Я вернулся более окрепшим. С новыми амбициями и новыми целями. Надо постараться воплотить все это в жизнь в игре. Все отлично, будем работать.

Раньше у меня везде был 19-й номер. Но в «Зените» он занят Игорем Смольниковым. И я решил взять номер наоборот — 91. Надеюсь, этот номер принесет мне удачу.

Сначала я перешел в «Рубин», но «Зенит» показал свою активность. Конечно, волнение было. Но все прошло хорошо. Я понял, что все серьезно, и перешел в «Зенит». Все что ни делается, все к лучшему. Мое дело — приносить команде пользу на поле. Надо просто сконцентрироваться на футболе.