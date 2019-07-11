Сутормин: «Сначала я перешел в „Рубин“, но „Зенит“ показал свою активность»

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в петербургский клуб.
Я очень рад вернуться в клуб, который многое мне дал как в футбольном плане, так и в жизненном. Здесь произошло мое становление и как футболиста, и как человека. Я вернулся более окрепшим. С новыми амбициями и новыми целями. Надо постараться воплотить все это в жизнь в игре. Все отлично, будем работать.
Раньше у меня везде был 19-й номер. Но в «Зените» он занят Игорем Смольниковым. И я решил взять номер наоборот — 91. Надеюсь, этот номер принесет мне удачу.
Сначала я перешел в «Рубин», но «Зенит» показал свою активность. Конечно, волнение было. Но все прошло хорошо. Я понял, что все серьезно, и перешел в «Зенит». Все что ни делается, все к лучшему. Мое дело — приносить команде пользу на поле. Надо просто сконцентрироваться на футболе.
Верхушка клубной пирамиды в РПЛ....
И понятно стремление любого игрока оказаться в гегемоне и флагмане отечественного футбола ....Отметая ненужные почти состоявшиеся сделки и идя навстречу мечте...
Так же как и понятны негативные посты ниже... От тех к кому и вратари из 3-й итальянской лиги и игроки неосновы второй команды Вольфсбурга идут с неохотой.....Делая одолжение приехав в Москву....)))
Верхушка клубной пирамиды в РПЛ....
И понятно стремление любого игрока оказаться в гегемоне и флагмане отечественного футбола ....Отметая ненужные почти состоявшиеся сделки и идя навстречу мечте...
Так же как и понятны негативные посты ниже... От тех к кому и вратари из 3-й итальянской лиги и игроки неосновы второй команды Вольфсбурга идут с неохотой.....Делая одолжение приехав в Москву....)))
Это само по себе очень странно. В то время за победы веврокубках нам платили бонусы в размере 12 тысяч долларов. Перед игрой нам сказали,что каждый футболист из своих бонусов должен выложить 3 тысячи для судьи, чтобы победить.
Я тогда встал и сказал: «Что за хе…я?». Мы и так лучшесоперника. Однако, несмотря на это, игроки решили пойти другим путем и заплатили денег, - сказал экс капитан Зенита Эрик Хаген.
Это само по себе очень странно. В то время за победы веврокубках нам платили бонусы в размере 12 тысяч долларов. Перед игрой нам сказали,что каждый футболист из своих бонусов должен выложить 3 тысячи для судьи, чтобы победить.
Я тогда встал и сказал: «Что за хе…я?». Мы и так лучшесоперника. Однако, несмотря на это, игроки решили пойти другим путем и заплатили денег, - сказал экс капитан Зенита Эрик Хаген.
стыдно было газпрому у самих себя покупать Сутормина.
стыдно было газпрому у самих себя покупать Сутормина.