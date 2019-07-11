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Точилин: «ЦСКА отказался от Джанаева? Не знаю, сможет ли он вернуться»

сегодня, 14:48

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о решении руководства ЦСКА отказаться от подписания контракта с вратарём Сосланом Джанаевым, который ранее был близок к переходу в сочинский клуб.

Не слышал о том, что ЦСКА отказался от Джанаева. Но если так, то я теперь не знаю, возможен ли вариант, при котором он снова будет в «Сочи». Потому что то Сослан был у нас, то потом уехал в ЦСКА. Теперь по нему должно решать руководство, хотя вратарская позиция у нас укомплектована. Больше нечего комментировать.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   1 / 734
сегодня в 15:04
43фееву дублер не нужен)...он все трюки с "домиком" сам исполняет...
Miaf
Miaf
   13 / 734
сегодня в 15:03
Статья о Сочи и ЦСКА,а стыдно за Зенит
Absinthe5
Absinthe5
   76 / 734
сегодня в 15:02
Акинфеев: я здесь не при чем)
LOpp
LOpp
   9 / 734
сегодня в 15:02
без паспорта, который Гинер уже спрятал в сейфе, вернуться будет проблематично.
mihaluch
mihaluch
   79 / 734
сегодня в 15:01
Джанаев то туда, то сюда,а в итоге оказалось и не туда и не сюда.
2008 год
2008 год
   119 / 734
сегодня в 14:55
Бредятина полная.
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