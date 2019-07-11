Точилин: «ЦСКА отказался от Джанаева? Не знаю, сможет ли он вернуться»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал информацию о решении руководства ЦСКА отказаться от подписания контракта с вратарём , который ранее был близок к переходу в сочинский клуб.

Не слышал о том, что ЦСКА отказался от Джанаева. Но если так, то я теперь не знаю, возможен ли вариант, при котором он снова будет в «Сочи». Потому что то Сослан был у нас, то потом уехал в ЦСКА . Теперь по нему должно решать руководство, хотя вратарская позиция у нас укомплектована. Больше нечего комментировать.