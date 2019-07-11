Кайо: «Шапи, возможно, главная звезда среди молодежи „Краснодара“»

Новобранец «Краснодара» Кайо оценил талант воспитанников клубной академии «горожан» и .

Шапи, возможно, главная звезда среди нашей молодежи: быстрый, техничный, с отличным завершением. Отмечу и Ваню Игнатьева, из него может вырасти большой нападающий.

В перспективе они могут проявить себя и в сборной России, да и сейчас могли бы получить в нее вызов. Хотя им еще предстоит сделать следующий шаг во взрослый футбол.

С нами работает много молодых русских, все они умелые и техничные. Глядя на их уровень, могу сказать, что план президента сделать клуб из своих воспитанников реален.