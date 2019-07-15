Аленья уступил свой 21-й номер в «Барселоне» де Йонгу

вчера, 20:55

«Барселона» сообщила о благородном жесте полузащитника Аленьи, который уступил свой 21-й номер новичку команды . Именно под таким номером голландец выступал в «Аяксе».

Аленья же будет играть с цифрой «19» на спине. Она раньше принадлежала Кевин-Принсу Боатенгу.

Ранее стало известно, что Антуан Гризманн будет играть в «Барселоне» под номером «17».