Аленья уступил свой 21-й номер в «Барселоне» де Йонгу

«Барселона» сообщила о благородном жесте полузащитника Аленьи, который уступил свой 21-й номер новичку команды Френки де Йонгу. Именно под таким номером голландец выступал в «Аяксе».
Аленья же будет играть с цифрой «19» на спине. Она раньше принадлежала Кевин-Принсу Боатенгу.
2⃣1⃣ @DeJongFrenkie21— FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 июля 2019 г.
1⃣9⃣ @Carlesale10
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Ранее стало известно, что Антуан Гризманн будет играть в «Барселоне» под номером «17».
1
Осенью, в дождливый серый день
Проскакал по городу олень.
Он летел над гулкой мостовой
Рыжим лесом пущеной стрелой
Припев:
Вернись, лесной олень, по моему хотенью,
Умчи меня, олень, в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень!
2
Он бежал, и сильные рога
Задевали тучи-облака.
И казалось, будто бы над ним
Становилось небо голубым.
Припев:
Вернись, лесной олень, по моему хотенью,
Умчи меня, олень, в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень!
3
Говорят, чудес на свете нет,
И дождями смыт оленя след.
Только знаю - он ко мне придет,
Если верить - сказка оживет!
Припев:
Со мной лесной олень по моему хотенью!
И мчит меня олень в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчит меня туда, лесной олень!
1
Осенью, в дождливый серый день
Проскакал по городу олень.
Он летел над гулкой мостовой
Рыжим лесом пущеной стрелой
Припев:
Вернись, лесной олень, по моему хотенью,
Умчи меня, олень, в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень!
2
Он бежал, и сильные рога
Задевали тучи-облака.
И казалось, будто бы над ним
Становилось небо голубым.
Припев:
Вернись, лесной олень, по моему хотенью,
Умчи меня, олень, в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень!
3
Говорят, чудес на свете нет,
И дождями смыт оленя след.
Только знаю - он ко мне придет,
Если верить - сказка оживет!
Припев:
Со мной лесной олень по моему хотенью!
И мчит меня олень в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчит меня туда, лесной олень!