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Аленья уступил свой 21-й номер в «Барселоне» де Йонгу

вчера, 20:55

«Барселона» сообщила о благородном жесте полузащитника Аленьи, который уступил свой 21-й номер новичку команды Френки де Йонгу. Именно под таким номером голландец выступал в «Аяксе».

Аленья же будет играть с цифрой «19» на спине. Она раньше принадлежала Кевин-Принсу Боатенгу.

Ранее стало известно, что Антуан Гризманн будет играть в «Барселоне» под номером «17».

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   138 / 802
сегодня в 03:31
Это сильно повлияет на мировой футбол.
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
вчера в 23:31
Текст песни "Лесной олень"
1
Осенью, в дождливый серый день
Проскакал по городу олень.
Он летел над гулкой мостовой
Рыжим лесом пущеной стрелой

Припев:
Вернись, лесной олень, по моему хотенью,
Умчи меня, олень, в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень!

2
Он бежал, и сильные рога
Задевали тучи-облака.
И казалось, будто бы над ним
Становилось небо голубым.

Припев:
Вернись, лесной олень, по моему хотенью,
Умчи меня, олень, в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень!

3
Говорят, чудес на свете нет,
И дождями смыт оленя след.
Только знаю - он ко мне придет,
Если верить - сказка оживет!

Припев:
Со мной лесной олень по моему хотенью!
И мчит меня олень в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчит меня туда, лесной олень!
cevin цigan
cevin цigan ответил Juventus_Z
   614 / 802
вчера в 23:07
два гея держат шахматные доски. позор барселоналоне
    Брулин
    Брулин
       45 / 802
    вчера в 22:46
    Единственная нормальная новость на сегодня.
    MESSIDGIN
    MESSIDGIN ответил Рома Олейник
       638 / 802
    вчера в 22:04
    Только вот Алёна полузащитник (-ница)
    Какая разница, не твоя же у нас маша в меню...
    Рома Олейник
    Рома Олейник
       405 / 802
    вчера в 21:43
    Только вот Алёна полузащитник (-ница)
    razdvatri
    razdvatri
       213 / 802
    вчера в 21:02
    красивая пара
    Маcсон
    Маcсон ответил Juventus_Z
       157 / 802
    вчера в 20:59
    два гея держат шахматные доски. позор барселоналоне
    У одного на футболке "Алёна" написано)
    Маcсон
    Маcсон
       157 / 802
    вчера в 20:58
    Теперь он в бурсе будет 21-ым пальцев и пятым колесом в телеге)
    Juventus_Z
    Juventus_Z
       96 / 802
    вчера в 20:58
    два гея держат шахматные доски. позор барселоналоне
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