«Аякс» подтвердил информацию, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус»

Пресс-служба «Аякса» объявила, что защитник Матийс де Лигт не отправился со своей командой на сборы в Австрию из-за скорого трансфера. Ожидается, что в ближайшее время футболист перейдет в «Ювентус».
«Аякс» в субботу днем с 28 игроками отправился на сборы в Австрию. В ожидании возможного трансфера Матийс де Лигт не полетел вместе с командой.
Как только стало ясно что он не перейдет в Барсу, то все...Переоцененный школьник, гонится за баблом в ПСЖ и в Ювентус. Не добьется ничего :(
Как только стало ясно что он не перейдет в Барсу, то все...Переоцененный школьник, гонится за баблом в ПСЖ и в Ювентус. Не добьется ничего :(
а то собрался в барсуков кий или парижский мешок
а то собрался в барсуков кий или парижский мешок
Мой коммент адресован некоторым недалеким по уму гоббам. Ты себя тоже видишь в их числе?
Мой коммент адресован некоторым недалеким по уму гоббам. Ты себя тоже видишь в их числе?
Посмеюсь с полосатиков, когда Тоха нагнет их в Серии А, а в ЛЧ какая-нибудь Бенфика засунет старухе по самые.
Посмеюсь с полосатиков, когда Тоха нагнет их в Серии А, а в ЛЧ какая-нибудь Бенфика засунет старухе по самые.