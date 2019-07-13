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«Аякс» подтвердил информацию, что де Лигт близок к переходу в «Ювентус»

13 июля 2019, 16:36

Пресс-служба «Аякса» объявила, что защитник Матийс де Лигт не отправился со своей командой на сборы в Австрию из-за скорого трансфера. Ожидается, что в ближайшее время футболист перейдет в «Ювентус».

«Аякс» в субботу днем с 28 игроками отправился на сборы в Австрию. В ожидании возможного трансфера Матийс де Лигт не полетел вместе с командой. 

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   509 / 802
14 июля в 06:28
Де Лигт выбрал яхту, ну это его проблемы и его ...
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   595 / 802
13 июля в 23:54
Логика каталонцев сызранских потрясающая, когда Де Лигтом интересовалась Барса он был топ игроком, в 948 раз лучше Ван Дайка, и будущий обладатель ЗМ.

Как только стало ясно что он не перейдет в Барсу, то все...Переоцененный школьник, гонится за баблом в ПСЖ и в Ювентус. Не добьется ничего :(
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   595 / 802
13 июля в 23:50
Cага с Гризманном завершена. С Де Лигтом почти завершена. Остались только Погба и Неймар.
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 20:22
Уже пора определиться
lawr19730
lawr19730
   257 / 802
13 июля в 20:15
Завидуйте молча бавароманчестеробарселонопсгэшное глорьё.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил 25процентный клоун
   274 / 802
13 июля в 20:03
Не Фернандес, а Смолов((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 19:50
Ждем подтверждения этому подтверждению...которое в свою очередь является неподтвердённым подтверждением.....по подтверждению о переходе...
Bavaria_N
Bavaria_N
   377 / 802
13 июля в 19:29
сейчас все деньги потратят и на судеек не хватит. а может уже проплачено на несколько сезонов вперед.авансом
nedved10
nedved10 ответил juvenale
   323 / 802
13 июля в 19:22
Логика у глоров мешковины такая раз накупили на миллиард,значит год будет благоприятный)))
Тео Джонс
Тео Джонс
   146 / 802
13 июля в 19:13
До чего стал безумный трансферный рынок, когда за подростков по сути, который засветились раз в году, стоит очередь отваливать под 100-150 лям... Вакханалия)
Тео Джонс
Тео Джонс
   146 / 802
13 июля в 19:12
Во всей этой трансферной саге победителем вышел онли Райола, который сможет купить еще один особняк на берегу океана, а вот заиграет ли 19-ий чел на свои 100 мультов, если не больше вместе с агентскими большой вопрос, во всяком случае трансфер из разряда топ, тут не поспоришь.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
13 июля в 18:58
все правильно где расти защитнику как не в юве, с лучшими но староватыми, типа кьеллини, бонуччи
а то собрался в барсуков кий или парижский мешок
Apsny
Apsny
   227 / 802
13 июля в 18:51
Даже если не перейдет, то чемпионство старье и так купило.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   400 / 802
13 июля в 18:06
Ошибка Де Лигта, перейдет в Ювентус, потом будет на закате карьеры скитаться по Парижам ради Лиги Чемпионов.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
13 июля в 18:01
Удачи Лигту, но доКутепова ему расти, тот сборную в полуфинал ЧМ вывел, зацементировав все, но Фернандес((
25процентный клоун
25процентный клоун ответил allemz
   6 / 802
13 июля в 17:55
Почетино смеется над твоими раскладами по ЛЧ)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
13 июля в 17:54
Удачи Квинси, из Аякса сможет в Юве перейти на замену Рону в будущем
Cremen
Cremen
   210 / 802
13 июля в 17:50
Скорее бы, надоели.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил Left Boy
   172 / 802
13 июля в 17:40
ну хоть не напел ничего про гей-оргии, которыми гризмана в барсу заманили
возможно и напел я в ваших лгтбшных делах не разбираюсь!!!
juvenale
juvenale
   52 / 802
13 июля в 17:37
глоры портовой п-ки без истории доставляют хаха это не ноунеймы вроде ляпортов по 70 млн
allemz
allemz ответил BESTjuventus10
   110 / 802
13 июля в 17:34
Дырявый мансити за 180 бы купил. Мешковина без истории только так может затянуть топа.
Ага, не бомби.
Мой коммент адресован некоторым недалеким по уму гоббам. Ты себя тоже видишь в их числе?
ballak144
ballak144
   187 / 802
13 июля в 17:30
это радует
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил allemz
   302 / 802
13 июля в 17:28
Дырявый мансити за 180 бы купил. Мешковина без истории только так может затянуть топа.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 17:18
Ждём официально
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 17:18
Наконец то решился вопрос.
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
13 июля в 17:16
Тут всё,сно.
Брулин
Брулин
   45 / 802
13 июля в 17:15
Совершенно адекватное решение Аякса
Left Boy
Left Boy ответил пеналдус необыкновенный
   365 / 802
13 июля в 17:08
ну хоть не напел ничего про гей-оргии, которыми гризмана в барсу заманили
allemz
allemz
   110 / 802
13 июля в 17:08
Знатно Райола наварился на денежно-кабинетном мешке!
Посмеюсь с полосатиков, когда Тоха нагнет их в Серии А, а в ЛЧ какая-нибудь Бенфика засунет старухе по самые.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
13 июля в 16:48
Удачи ему в новом клубе!
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