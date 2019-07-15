Рэмзи взял в «Юве» восьмой номер, под которым играл Маркизио

Сегодня состоялась презентация новичка «Ювентуса» Аарона Рэмзи. Валлиец перешел в ряды «бьянконери» на правах свободного агента.
Футболист сообщил, что решил взять восьмой номер.
Когда я узнал, что номер «8» свободный, захотел его взять. Знаю, что он принадлежал Клаудио Маркизио. Надеюсь, я смогу повторить то, чего он добился в этой футболке. Я готов к большому испытанию.
Termina qui la conferenza stampa di @aaronramsey , a breve il report su https://t.co/0WCF8MKZsH . Ma la giornata di Aaron prosegue. Stay tuned! 👍#WelcomeAaron pic.twitter.com/cAc7NbWMLI— JuventusFC (@juventusfc) 15 июля 2019 г.