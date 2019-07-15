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Рэмзи взял в «Юве» восьмой номер, под которым играл Маркизио

вчера, 17:58

Сегодня состоялась презентация новичка «Ювентуса» Аарона Рэмзи. Валлиец перешел в ряды «бьянконери» на правах свободного агента.

Футболист сообщил, что решил взять восьмой номер.

Когда я узнал, что номер «8» свободный, захотел его взять. Знаю, что он принадлежал Клаудио Маркизио. Надеюсь, я смогу повторить то, чего он добился в этой футболке. Я готов к большому испытанию.

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Все комментарии
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 19:21
Повезло
NbKA555
NbKA555
   394 / 802
вчера в 18:10
Посмотрим как впишится в командуТолько без травм,хрустальный！
Penokkio
Penokkio
   624 / 802
вчера в 18:07
Надеюсь, что, как минимум, повторит его достижения. Маркиз, конечно, был крутой игрок. Жаль, что травмы помешали раскрыться полностью. Мог бы стать вторым Дель Пьеро/Буффоном и т.п. для клуба
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
вчера в 18:06
Удачи!
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