Рэмзи взял в «Юве» восьмой номер, под которым играл Маркизио

Сегодня состоялась презентация новичка «Ювентуса» . Валлиец перешел в ряды «бьянконери» на правах свободного агента.

Футболист сообщил, что решил взять восьмой номер.

Когда я узнал, что номер «8» свободный, захотел его взять. Знаю, что он принадлежал Клаудио Маркизио. Надеюсь, я смогу повторить то, чего он добился в этой футболке. Я готов к большому испытанию.