Гвардиола: «Хотим, чтобы Сане был счастлив»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход полузащитника Лероя Сане из клуба.
Мы знаем все его сильные стороны. Сложно найти такого игрока. Лерой понимает, что сложно играть постоянно в основном составе из-за высокого уровня нашей команды. Я много раз обсуждал его будущее с клубом. Я просто хочу, чтобы наши игроки были счастливы. Если этого не происходит, то они уходят в другие клубы. Я бы хотел, чтобы Сане остался.
С Бастианом иная ситуация, Пепу проще поставить в центр поля опытного универсала, к тому же соотечественника (ты уже понял о ком речь), чтобы легче было через него управлять игрой команды на поле нежели классического опорника, которого уже не прокачаешь в силу возраста и прочих причин. Да и Бастиану по стилю больше подходит силовой футбол, так что с ним чутка посложнее было бы.
С Бастианом иная ситуация, Пепу проще поставить в центр поля опытного универсала, к тому же соотечественника (ты уже понял о ком речь), чтобы легче было через него управлять игрой команды на поле нежели классического опорника, которого уже не прокачаешь в силу возраста и прочих причин. Да и Бастиану по стилю больше подходит силовой футбол, так что с ним чутка посложнее было бы.