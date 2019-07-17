Гвардиола: «Хотим, чтобы Сане был счастлив»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал возможный уход полузащитника из клуба.

Мы знаем все его сильные стороны. Сложно найти такого игрока. Лерой понимает, что сложно играть постоянно в основном составе из-за высокого уровня нашей команды. Я много раз обсуждал его будущее с клубом. Я просто хочу, чтобы наши игроки были счастливы. Если этого не происходит, то они уходят в другие клубы. Я бы хотел, чтобы Сане остался.