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Гвардиола: «Хотим, чтобы Сане был счастлив»

вчера, 23:42

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход полузащитника Лероя Сане из клуба.

Мы знаем все его сильные стороны. Сложно найти такого игрока. Лерой понимает, что сложно играть постоянно в основном составе из-за высокого уровня нашей команды. Я много раз обсуждал его будущее с клубом. Я просто хочу, чтобы наши игроки были счастливы. Если этого не происходит, то они уходят в другие клубы. Я бы хотел, чтобы Сане остался.

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Все комментарии
allemz
allemz ответил Bavaria_M
   97 / 808
сегодня в 01:20
Ага так же и про игру и швайни с кросом говорил, в итоге выжил их из клубов ахах, двуличный врун
Насчет Крооса ты прав, он сглупил, отпустив его. Сделал ставку на Тьяго, который понимал его игру, но вот потенциала не хватило для прокачки до стабильного топ-игрока.
С Бастианом иная ситуация, Пепу проще поставить в центр поля опытного универсала, к тому же соотечественника (ты уже понял о ком речь), чтобы легче было через него управлять игрой команды на поле нежели классического опорника, которого уже не прокачаешь в силу возраста и прочих причин. Да и Бастиану по стилю больше подходит силовой футбол, так что с ним чутка посложнее было бы.
Bavaria_M
Bavaria_M
   119 / 808
сегодня в 00:44
Ага так же и про игру и швайни с кросом говорил, в итоге выжил их из клубов ахах, двуличный врун
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