Руни: «Единственная ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Юрген - тренер, под руководством которого хотел бы играть любой футболист. Вы можете видеть, как игроки прогрессируют под его руководством. Клопп - потрясающий парень.
Его единственная ошибка в том, что он работает в «Ливерпуле» и добивается успеха там.
А вы впредь гореть будете часто, так что запаситесь огнетушителями, хех
А вы впредь гореть будете часто, так что запаситесь огнетушителями, хех
Единственная ошибка Руни, что он взялся троллить Клоппа...)))
Единственная ошибка Руни, что он взялся троллить Клоппа...)))
Он то как раз принял правильное решение.
Он то как раз принял правильное решение.