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Руни: «Единственная ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

сегодня, 13:11

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Юрген - тренер, под руководством которого хотел бы играть любой футболист. Вы можете видеть, как игроки прогрессируют под его руководством. Клопп - потрясающий парень. 

Его единственная ошибка в том, что он работает в «Ливерпуле» и добивается успеха там. 

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Все комментарии
League1
League1
   79 / 809
сегодня в 17:24
Да, клоп обязан работать в МЮ. Но теперь уже ничего не поделаешь.
ЮЗИК
ЮЗИК
   166 / 809
сегодня в 17:20
Ливерпуль и Клопа подходят друг другу
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   466 / 809
сегодня в 16:25
Руни, как бывшего игрока Скам Ю понять можно, он привык, что Мю был на вершине. И ему тяжело принять, что Ливерпуль выиграл ЛЧ, а Мю почти превратился в середняка, как и другим бывшим манкам, как Рио Фердинанд и Райен Гигз, которые были экспертами в одной из английских программ после финала лч, но фанатов Ливерпуля такая реакция бывших игроков Мю не может не радовать.
Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 16:16
Ничего скоро ливер вернется на свое законное место в середине таблицы, и будет с мю биться за выживание
Ros S
Ros S ответил Ros S
   291 / 809
сегодня в 15:38
Почему хрень, Клопп классный тренер и всегда хотел, чтобы он пришел после Сафа, у топовых тренеров есть одна схожая черта, в одном лишь взгляде можно прочитать больше, чем в книге, столько эмоций во взгляде, жестах, мимике и тп, я это к тому, что люди настолько больны футболом и именно самой игрой, а даже не результатами... и это прекрасно, в моем понимании самые яркие примеры сейчас это Гвардиола и Клопп, с такими тренерами и футболисты начинают "болеть футболом", но блин, обидно, что в итоге такие тренера оказались в помойках :(
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил Ros S
сегодня в 15:33
Я еще задолго до победы ЛЧ говорил, что Клопп в красном недоклубе прививает ту страсть к футболу, которая должна быть в МЮ
Ты какую то хрень написал человек
Ros S
Ros S
   291 / 809
сегодня в 15:25
Я еще задолго до победы ЛЧ говорил, что Клопп в красном недоклубе прививает ту страсть к футболу, которая должна быть в МЮ
edubokom
edubokom
   401 / 809
сегодня в 15:10
Думаю это было сказано в юморном тоне
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 311
   6 / 809
сегодня в 15:01
Это была единственная его ошибка и в этом розыгрыше ЛЕ он пожалеет об этом когда мы столкнемся
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Ipos
   120 / 809
сегодня в 14:35
Лучший бомбардир в истории манкчестера из Ливерпуля)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
   120 / 809
сегодня в 14:34
    Ipos
    Ipos ответил anyway
       743 / 809
    сегодня в 14:33
    Руни даже после ухода из МЮ продолжает по привычке опускать ливерный кабинет)))
    Руни ириска! Он всегда ругал Ливерпуль за долго до того как перешел в твой мешок.
    anyway
    anyway ответил Y.N.W.A.
       381 / 809
    сегодня в 14:29
    Опущенные нынче и впредь, это вы, с уходом Ховарда Уэбба эмйу вернулся на свое место, лол А вы впредь гореть будете часто, так что запаситесь огнетушителями, хех
    ооо, скаузера порвало. смотри в бан опять не улети ...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил parallels
       9 / 809
    сегодня в 13:49
    ошибки никакой нет, клопп на своём месте, и позорно отодрал спартак 7:0 (СЕМЬ:НОЛЬ!)
    Это не показатель, ему и средняя команда чемпионшипа 7 мячей накидает.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       41 / 809
    сегодня в 13:48
    Удачи Клоппу!
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил anyway
       120 / 809
    сегодня в 13:48
    Опущенные нынче и впредь, это вы, с уходом Ховарда Уэбба эмйу вернулся на свое место, лол
    А вы впредь гореть будете часто, так что запаситесь огнетушителями, хех
    311
    311
       44 / 809
    сегодня в 13:46
    Установил рекорд спартачам, значит всё правильно сделал!)
    anyway
    anyway
       381 / 809
    сегодня в 13:42
    Руни даже после ухода из МЮ продолжает по привычке опускать ливерный кабинет)))
    parallels
    parallels
       5 / 809
    сегодня в 13:41
    ошибки никакой нет, клопп на своём месте, и позорно отодрал спартак 7:0 (СЕМЬ:НОЛЬ!)
    parallels
    parallels ответил BAHbKA BCTAHbKA
       5 / 809
    сегодня в 13:40
    В смысле ошибка? Он то как раз принял правильное решение.
    он говорит о том, что ему завидно, и хотел, чтобы МЮ под его руководством достиг таких же успехов.
    Шуnя771
    Шуnя771
       16 / 809
    сегодня в 13:40
    Взял клуб сильнейшего европейского чемпа и добился прекрасных успехов...

    Единственная ошибка Руни, что он взялся троллить Клоппа...)))
    Ptaha91
    Ptaha91
       400 / 809
    сегодня в 13:39
    смотрю тут многие юмора не понимают совсем...
    11-и метровый
    11-и метровый
       21 / 809
    сегодня в 13:33
    Руни пургу несет несусветную.
    ДСА
    ДСА
       135 / 809
    сегодня в 13:29
    Выиграл Лигу Чемпионов. В чем ошибся - непонятно.
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       19 / 809
    сегодня в 13:25
    МЮ пригласила Моура, в это же время Ливерпуль Клоппа. Оба сделали своё дело - один добил большой клуб, сделав из него посмешище, второй вернул команду в когорту лучших в мире. Думаю, видно на какой стороне ошибки находятся :)
    Ptaha91
    Ptaha91
       400 / 809
    сегодня в 13:25
    он прав, было бы обидно видеть сильный Мю
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       140 / 809
    сегодня в 13:23
    В смысле ошибка?
    Он то как раз принял правильное решение.
    Байкал-38
    Байкал-38
       38 / 809
    сегодня в 13:19
    Наблюдается полное отсутствие мозгов у Руни
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