Руни: «Единственная ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе главного тренера «Ливерпуля» .

Юрген - тренер, под руководством которого хотел бы играть любой футболист. Вы можете видеть, как игроки прогрессируют под его руководством. Клопп - потрясающий парень.

Его единственная ошибка в том, что он работает в «Ливерпуле» и добивается успеха там.