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Неймар: «Я считаю Месси лучшим игроком в мире»

сегодня, 14:49

Нападающий ПСЖ Неймар сделал несколько реверансов в сторону форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Я считаю Месси лучшим игроком в мире. Это лучший футболист из всех, кого я когда-либо видел.

У нас была с ним отличная связка. Для меня было удовольствием и большой честью играть вместе с Лео. А кроме всего прочего, он еще и мой друг.

Ранее ходили разговоры, что Неймар близок к возвращению в «Барселону»

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   374 / 809
сегодня в 23:23
А геи считают португальского нарцисса лучшим.
Я смотрю на то, как человек строит семью. Достаточно взглянуть на аналду и какие у него принципы в этом плане.
AMaaa_777
AMaaa_777
сегодня в 22:59
Похоже возвращается)
Albertinos
Albertinos
   287 / 809
сегодня в 22:49
    Верг
    Верг
       480 / 809
    сегодня в 22:36
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Верещагин
         293 / 809
      сегодня в 22:30
      Правда глаза колит....
      Верещагин
      Верещагин ответил Тага Дага
         92 / 809
      сегодня в 22:15
      Про Аналду слышал и есть фото..не переведи стрелки. ...ты сдал себя.
      странный ты какой-то)
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Верещагин
         293 / 809
      сегодня в 22:14
      Про Аналду слышал и есть фото..не переведи стрелки. ...ты сдал себя.
      Верещагин
      Верещагин ответил Borzoy555
         92 / 809
      сегодня в 21:38
      А ну да.. нужно же обязательно облизать 5-ую точку гному куда ж без этого. Для возвращению в барсу этого достаточно.
      Не совсем. Потом ещё и десятину Моисею платить будет, иначе останется за бортом основного состава.
      Borzoy555
      Borzoy555
         414 / 809
      сегодня в 21:37
      А ну да.. нужно же обязательно облизать 5-ую точку гному куда ж без этого. Для возвращению в барсу этого достаточно.
      Верещагин
      Верещагин ответил neomessi
         92 / 809
      сегодня в 21:13
      Гей уже находиться в своем клубе под названием ювентус.
      Гей-клубы только в Барселоне, Ситжес не даст соврать.)))
      Верещагин
      Верещагин ответил Тага Дага
         92 / 809
      сегодня в 21:12
      Внимательно смотри футбол. ........не будь фанатом петуха...
      С каких это пор Дель Пьеро, Зидан, Недвед, Давидс, Анри петухи?
      Петухи это Роналды, Моськи, Неймары, Гризманы и прочая шолупень.
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Верещагин
         293 / 809
      сегодня в 20:59
      Внимательно смотри футбол. ........не будь фанатом петуха...
      starche
      starche
         96 / 809
      сегодня в 20:50
      Нормальные болельщики именно так и считают.
      neomessi
      neomessi ответил Juventus_Z
         282 / 809
      сегодня в 19:51
      Гей уже находиться в своем клубе под названием ювентус.
      Ron09
      Ron09
      сегодня в 19:25
      Неймар хрустальнее Роббена
      RamonCSKA
      RamonCSKA
         47 / 809
      сегодня в 19:05
      похоже на вступительный билет в Барселону
      Ags_0701
      Ags_0701
         500 / 809
      сегодня в 18:57
      А еще айтекин - лучший судья))
      Физручини
      Физручини
         617 / 809
      сегодня в 18:55
      диптроат
      JackNorz
      JackNorz
         161 / 809
      сегодня в 18:29
      Неймарчик:"плак, плак, Месси возьми обратно в Барселону, плак, плак"
      Mi6
      Mi6
         290 / 809
      сегодня в 18:20
      Подлизнул так подлизнул
      рус фан
      рус фан
         138 / 809
      сегодня в 18:19
      Ней забыл еще добавить что Бартомеу лучший президент в истории каталонской команды.
      Juventus_Z
      Juventus_Z
         54 / 809
      сегодня в 18:18
      гей хвалит гея чтобы перейти в гей клуб
      Верещагин
      Верещагин ответил ermak6848
         92 / 809
      сегодня в 18:10
      Частное мнение Неймара: «Я считаю Месси лучшим игроком в мире» не всегда совпадает с мнением других болельщиков....
      Особенно поржали над этим трёпом болельщики Ливерпуля и Ромы)
      ermak6848
      ermak6848
         153 / 809
      сегодня в 18:07
      Частное мнение Неймара: «Я считаю Месси лучшим игроком в мире»
      не всегда совпадает с мнением других болельщиков....
      борька
      борька
         93 / 809
      сегодня в 18:01
      А, ,для меня Лев Яшин!
      Верещагин
      Верещагин ответил Тага Дага
         92 / 809
      сегодня в 18:00
      Добротный игрок
      Не просто добротный, а унизивший Месси в ЛЧ.)
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Верещагин
         293 / 809
      сегодня в 17:57
      Добротный игрок
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         173 / 809
      сегодня в 17:53
      Кто бы в этом сомневался! Что, Неймар, хочешь снова быть верным оруженосцем Лео? Для возвращения в Барселону этого маловато)
      Гавроша
      Гавроша ответил Юрий Сенатов 1
         45 / 809
      сегодня в 17:38
      А почему бы не поверить, что бразилец искренен в этом высказывании? Тем более, не он один так считает.
      Тут не понимают правды.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         27 / 809
      сегодня в 17:34
      Решил лизнуть старому приятелю, шобы тот похлопотал за него...
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