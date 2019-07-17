Неймар: «Я считаю Месси лучшим игроком в мире»

Нападающий ПСЖ Неймар сделал несколько реверансов в сторону форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Я считаю Месси лучшим игроком в мире. Это лучший футболист из всех, кого я когда-либо видел.
У нас была с ним отличная связка. Для меня было удовольствием и большой честью играть вместе с Лео. А кроме всего прочего, он еще и мой друг.
Ранее ходили разговоры, что Неймар близок к возвращению в «Барселону».
Я смотрю на то, как человек строит семью. Достаточно взглянуть на аналду и какие у него принципы в этом плане.
Я смотрю на то, как человек строит семью. Достаточно взглянуть на аналду и какие у него принципы в этом плане.
Петухи это Роналды, Моськи, Неймары, Гризманы и прочая шолупень.
Петухи это Роналды, Моськи, Неймары, Гризманы и прочая шолупень.
не всегда совпадает с мнением других болельщиков....
не всегда совпадает с мнением других болельщиков....