Дзаньоло может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Ромы» может продолжить карьеру в АПЛ , об этом сообщает источник.

На игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее отмечалось, что сам игрок желает покинуть итальянский клуб.

Недавно также стало известно, что Дзаньоло заинтересован в переходе в «Тоттенхэм».