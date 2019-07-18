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Дзаньоло может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:46

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в АПЛ, об этом сообщает источник. 

На игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее отмечалось, что сам игрок желает покинуть итальянский клуб. 

Недавно также стало известно, что Дзаньоло заинтересован в переходе в «Тоттенхэм»

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Don trambon
Don trambon
   84 / 808
сегодня в 10:37
Вы уж определитесь хочет или нет.

14 числа по статье от соккера он хотел из-за того что ему оклад не повышают.
Сегодня уже статья была что хочет, но не будет давить на рук-во волчар что бы уйти, т.е. без проблем может и остаться.

А так 27+ 30 летний Тоби, за 20 летнего перспективного игрока можно и договориться.
Kuvan
Kuvan
   57 / 808
сегодня в 10:35
Нужно определяться.
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 09:47
Может не считается.
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