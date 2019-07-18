Дзаньоло может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в АПЛ, об этом сообщает источник.
На игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее отмечалось, что сам игрок желает покинуть итальянский клуб.
Недавно также стало известно, что Дзаньоло заинтересован в переходе в «Тоттенхэм».
14 числа по статье от соккера он хотел из-за того что ему оклад не повышают.
Сегодня уже статья была что хочет, но не будет давить на рук-во волчар что бы уйти, т.е. без проблем может и остаться.
А так 27+ 30 летний Тоби, за 20 летнего перспективного игрока можно и договориться.
14 числа по статье от соккера он хотел из-за того что ему оклад не повышают.
Сегодня уже статья была что хочет, но не будет давить на рук-во волчар что бы уйти, т.е. без проблем может и остаться.
А так 27+ 30 летний Тоби, за 20 летнего перспективного игрока можно и договориться.