«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии

«Тоттенхэм» ищет замену ушедшему в «Атлетико» правому защитнику Кирану Триппьеру.
Согласно источнику, одними из потенциальных новичков для «шпор» являются Алессандро Флоренци из «Ромы» и Эльсеид Хисай, выступающий за «Наполи».
«Тоттенхэм» ищет замену ушедшему в «Атлетико» правому защитнику Кирану Триппьеру.
Согласно источнику, одними из потенциальных новичков для «шпор» являются Алессандро Флоренци из «Ромы» и Эльсеид Хисай, выступающий за «Наполи».
Уокер ушёл из команды благодаря отличной игре Триппьера. Последовала прекрасная игра на ЧМ 2018. Финал ЛЧ.... и как итог: уход из команды за копейки !?!?!?
Или мы чего не знаем или Поч 7а.
Уокер ушёл из команды благодаря отличной игре Триппьера. Последовала прекрасная игра на ЧМ 2018. Финал ЛЧ.... и как итог: уход из команды за копейки !?!?!?
Или мы чего не знаем или Поч 7а.