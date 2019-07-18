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«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии

сегодня, 06:07

«Тоттенхэм» ищет замену ушедшему в «Атлетико» правому защитнику Кирану Триппьеру.

Согласно источнику,  одними из потенциальных новичков для «шпор» являются Алессандро Флоренци из «Ромы» и Эльсеид Хисай, выступающий за «Наполи».

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   84 / 808
сегодня в 13:05
Ахаха. Вот у кур замуты) Сначала продать игрока за копейки, а потом за 1,5 месяца до закрытия ТО искать замену ему) Бизнес по еврейски?)
galem72
galem72
   197 / 808
сегодня в 11:27
Блин, может, дармиана заберут? Он хоть не из Сериала, но тоже макаронный. ))
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 09:58
С уходом Триппьера курятник стал ещё более уязвим.
sparxx2
sparxx2
   500 / 808
сегодня в 09:57
Вообще конечно же вся эта история с Кираном очень странная.
Уокер ушёл из команды благодаря отличной игре Триппьера. Последовала прекрасная игра на ЧМ 2018. Финал ЛЧ.... и как итог: уход из команды за копейки !?!?!?
Или мы чего не знаем или Поч 7а.
Begemott
Begemott
   94 / 808
сегодня в 09:39
Англичане ищут в Италии, итальянцы в Англии.
beefs
beefs
   126 / 808
сегодня в 08:55
Свежая кровь...
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 808
сегодня в 06:41
И найдут не очень дорого.
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