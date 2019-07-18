«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии

Верней, чем ВЦИОМ. «Спартак» - самый популярный в России ​«Красно-белые» удерживают первенство не во всех регионах, но по «зоне покрытия»

«Спартак» отскочил, «Сочи» - бойцы! Новичок из ФНЛ приехал в Москву за очками, а «красно-белые» заслужили свист

Болельщики «Ростова» правы: РПЛ издевается Начиная матчи в 21:30, лига убивает интерес к футболу в регионах. «Соккер.ру»

Прогноз на сезон. Итоговая таблица РПЛ 2019/20 «Соккер.ру» дарит шанс злопамятным читателям на насмешки, а всем вместе –