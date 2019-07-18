«Милан» хочет сохранить в команде Бонавентуру

Сообщается, что руководство «Милана» планирует сохранить в команде Джакомо Бонавентуру.
Миланский клуб готов предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.
Бонавентура не выходил на поле с октября прошлого года из-за операции на воспаленном колене.
Кессье будут выкупать и подписывать как своего игрока.
Бенасер в выходные будет медосмотр проходить и подписывать контракт. У него сейчас финал Кубка Африки.
Еще 11 игроков из аренды вернулись, включая Андре Силву и Локателли. Их надо куда-то тоже продать.
К трансферам американцы подходят в своей манере: «Нанимай долго — увольняй быстро».
Кессье будут выкупать и подписывать как своего игрока.
Бенасер в выходные будет медосмотр проходить и подписывать контракт. У него сейчас финал Кубка Африки.
Еще 11 игроков из аренды вернулись, включая Андре Силву и Локателли. Их надо куда-то тоже продать.
К трансферам американцы подходят в своей манере: «Нанимай долго — увольняй быстро».