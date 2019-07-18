ГлавнаяНовости

«Милан» хочет сохранить в команде Бонавентуру

сегодня, 09:35

Сообщается, что руководство «Милана» планирует сохранить в команде Джакомо Бонавентуру.

Миланский клуб готов предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Бонавентура не выходил на поле с октября прошлого года из-за операции на воспаленном колене. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Перин прилетел в Португалию
Сегодня, 14:15 Комментарии2
Слухи«Интер» намерен подписать Кавани, если не сможет оформить трансфер Лукаку
Сегодня, 13:36 Комментарии9
Слухи60 млн евро - такую сумму может предложить «Наполи» за Николя Пепе
Сегодня, 09:53 Комментарии10
СлухиДзаньоло может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 09:46 Комментарии3
Слухи«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии
Сегодня, 06:07 Комментарии7
Перин подтвердил, что переходит в «Бенфику»
Сегодня, 02:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
   54 / 808
сегодня в 10:45
Правильно. Условия личного контракта должны быть после травмы скромные.
Ozabot
Ozabot ответил cska plus
   416 / 808
сегодня в 10:15
Милан только планирует купить, продать, сохранить а на самом деле ничего не происходит.
Купили же уже Тео Эрнандеса и Раде Крунича.
Кессье будут выкупать и подписывать как своего игрока.
Бенасер в выходные будет медосмотр проходить и подписывать контракт. У него сейчас финал Кубка Африки.
Еще 11 игроков из аренды вернулись, включая Андре Силву и Локателли. Их надо куда-то тоже продать.
К трансферам американцы подходят в своей манере: «Нанимай долго — увольняй быстро».
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 09:49
Милан только планирует купить, продать, сохранить а на самом деле ничего не происходит.
drug01
drug01
   200 / 808
сегодня в 09:41
Если предлагают значит верят в его игру
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100