«Дженоа» не сможет осилить зарплату Фернандо

Полузащитник «Спартака» Фернандо не перейдет в «Дженоа».
Итальянцы проявляли интерес к бразильцу, но в итоге не смогут повторить зарплату 27-летнего игрока в московском клубе (около 2,8 млн евро). Что касается приезда президента клуба Энрико Прециози в Москву, то его поездка не была связана с футболом.
Кто-то тут весь вечер хрюкал, что еще немного - и Фернандо будет продан итальянцам за полновесные 20 миллионов. А итальянец приехал, посмотрел, поморщился, развернулся и уехал обратно в Италию :))
Кто-то тут весь вечер хрюкал, что еще немного - и Фернандо будет продан итальянцам за полновесные 20 миллионов. А итальянец приехал, посмотрел, поморщился, развернулся и уехал обратно в Италию :))
Энрико Прециози сказал Федуну следующее: "Пошел ты на***, Леня, с такими денежными аппетитами! Вместе со своим негром."
Энрико Прециози сказал Федуну следующее: "Пошел ты на***, Леня, с такими денежными аппетитами! Вместе со своим негром."
- Да нунахер, у нас столько продуктов нет кормить этого бегемота.
- Да нунахер, у нас столько продуктов нет кормить этого бегемота.