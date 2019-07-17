«Дженоа» не сможет осилить зарплату Фернандо

сегодня, 22:22

Полузащитник «Спартака» Фернандо не перейдет в «Дженоа».

Итальянцы проявляли интерес к бразильцу, но в итоге не смогут повторить зарплату 27-летнего игрока в московском клубе (около 2,8 млн евро). Что касается приезда президента клуба Энрико Прециози в Москву, то его поездка не была связана с футболом.