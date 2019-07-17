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«Дженоа» не сможет осилить зарплату Фернандо

сегодня, 22:22

Полузащитник «Спартака» Фернандо не перейдет в «Дженоа».

Итальянцы проявляли интерес к бразильцу, но в итоге не смогут повторить зарплату 27-летнего игрока в московском клубе (около 2,8 млн евро). Что касается приезда президента клуба Энрико Прециози в Москву, то его поездка не была связана с футболом.

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Все комментарии
clop
clop
   193 / 809
сегодня в 23:26
Ну чё, поросята, выходи на честный бой!
Кто-то тут весь вечер хрюкал, что еще немного - и Фернандо будет продан итальянцам за полновесные 20 миллионов. А итальянец приехал, посмотрел, поморщился, развернулся и уехал обратно в Италию :))
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 23:11
Фернандо даже в 3 лигу Китая не берут. Гыгыгы
clop
clop
   193 / 809
сегодня в 23:11
Перевожу с итальянского на рабоче-крестьянский русский язык.

Энрико Прециози сказал Федуну следующее: "Пошел ты на***, Леня, с такими денежными аппетитами! Вместе со своим негром."
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   62 / 809
сегодня в 22:34
Итальянцы не смогли прокормить, а российские водители смогли
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 22:29
Энрико Прециози:
- Да нунахер, у нас столько продуктов нет кормить этого бегемота.
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