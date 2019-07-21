Ван Дейк: «Защитники редко получают „Золотой мяч“ - пора это изменить»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч».
По котировкам букмекеров, именно ван Дейк, выигравший Лигу Чемпионов, а также награду лучшему игроку Английской Премьер-Лиги является фаворитом.
Для меня честь, что люди говорят обо мне, как о претенденте на «Золотой мяч», но что я могу поделать? Имеет значение лишь мнение людей, выбирающих победителя. Не буду отрицать, что провел хороший сезон, но все, что остается — сфокусироваться на новом сезоне, набрать форму и надеяться, что он сложится еще удачнее предыдущего.
Защитники редко получают «Золотой мяч». Обычно такие награды достаются нападающим или «десяткам», потому что за ними приятнее наблюдать. Но, возможно, пришла пора это изменить.
Ранее тренер «красных» Юрген Клопп похвалил пару своих защитников.
Вечно его дырявую защитную сущность вытаскивал Роналду своими голами.
Столько титулов Ла Лиги прос@. из-за обороны Реала, во главе с Серхио.
Вечно его дырявую защитную сущность вытаскивал Роналду своими голами.
Столько титулов Ла Лиги прос@. из-за обороны Реала, во главе с Серхио.