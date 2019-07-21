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Ван Дейк: «Защитники редко получают „Золотой мяч“ - пора это изменить»

сегодня, 08:35

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч».

По котировкам букмекеров, именно ван Дейк, выигравший Лигу Чемпионов, а также награду лучшему игроку Английской Премьер-Лиги является фаворитом.

Для меня честь, что люди говорят обо мне, как о претенденте на «Золотой мяч», но что я могу поделать? Имеет значение лишь мнение людей, выбирающих победителя. Не буду отрицать, что провел хороший сезон, но все, что остается — сфокусироваться на новом сезоне, набрать форму и надеяться, что он сложится еще удачнее предыдущего.

Защитники редко получают «Золотой мяч». Обычно такие награды достаются нападающим или «десяткам», потому что за ними приятнее наблюдать. Но, возможно, пришла пора это изменить.

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Все комментарии
real-fk
real-fk ответил nogganov_01
   539 / 790
сегодня в 09:59
прежде чем ему рот открывать пусть вспомнит чего добивался Рамос, а потом пусть о себе подумает. Нацелился он на золотой мяч, золотой болт ему.
А чего добивался Рамос, как зашитник???

Вечно его дырявую защитную сущность вытаскивал Роналду своими голами.
Столько титулов Ла Лиги прос@. из-за обороны Реала, во главе с Серхио.
амурец
амурец ответил Рауль и Зидан
   96 / 790
сегодня в 09:55
сильнее всех обгадился в ЛЧ и КА?
real-fk
real-fk ответил ilyafrom
   539 / 790
сегодня в 09:55
Вратари еще реже получают. Почему не дать ЗМ Алиссону Бекеру за ЛЧ и КА?
тоже как вариант
амурец
амурец
   96 / 790
сегодня в 09:54
ну в этом году ЗМ заслужил защитник
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 09:52
Вратари еще реже получают. Почему не дать ЗМ Алиссону Бекеру за ЛЧ и КА?
Qwеrty
Qwеrty ответил lawr19730
   74 / 790
сегодня в 09:37
Хто???Этот полунегр мячик захотел?Его Црвена звезда мордой об газон возила)
Согласен.Распиаренный посредственный полунегр,вокруг которого подняли искусственный визг
lawr19730
lawr19730
   331 / 790
сегодня в 09:31
Хто???Этот полунегр мячик захотел?Его Црвена звезда мордой об газон возила)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   196 / 790
сегодня в 09:30
Рамос в своё время и за более сильную игру не получил , и Ван Дейк не получит . Индивидуально Месси провёл сильнее всех сезон , он и получит ЗМ . Тот же Матип не хуже Ван Дейка смотрелся . Ливер вообще собрал очень сильную команду, и кого то выделять там нету смысла , они сильны командой
nogganov_01
nogganov_01
сегодня в 09:02
прежде чем ему рот открывать пусть вспомнит чего добивался Рамос, а потом пусть о себе подумает. Нацелился он на золотой мяч, золотой болт ему.
real-fk
real-fk
   539 / 790
сегодня в 08:41
Заслужил Ван Дейк.
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