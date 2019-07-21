Ван Дейк: «Защитники редко получают „Золотой мяч“ - пора это изменить»

Защитник «Ливерпуля» оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч».

По котировкам букмекеров, именно ван Дейк, выигравший Лигу Чемпионов, а также награду лучшему игроку Английской Премьер-Лиги является фаворитом.

Для меня честь, что люди говорят обо мне, как о претенденте на «Золотой мяч», но что я могу поделать? Имеет значение лишь мнение людей, выбирающих победителя. Не буду отрицать, что провел хороший сезон, но все, что остается — сфокусироваться на новом сезоне, набрать форму и надеяться, что он сложится еще удачнее предыдущего.

Защитники редко получают «Золотой мяч». Обычно такие награды достаются нападающим или «десяткам», потому что за ними приятнее наблюдать. Но, возможно, пришла пора это изменить.