Тухель: «Неймар - мой игрок»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что нападающий Неймар по-прежнему входит в планы клуба. В субботу бразилец не отправился вместе с командой на товарищеский матч против «Нюрнберга».
Он полетит с нами в Китай и 27 июля сыграет с «Интером». В воскресенье он начнет тренировки с командой. В начале недели он прошел медобследование. Ожидается, что у него будет неделя на восстановление.
Хочу ли я его сохранить? Конечно. Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своем составе. Я спокоен. Он мой игрок.