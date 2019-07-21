ГлавнаяНовости

Тухель: «Неймар - мой игрок»

сегодня, 00:47

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что нападающий Неймар по-прежнему входит в планы клуба. В субботу бразилец не отправился вместе с командой на товарищеский матч против «Нюрнберга».

Он полетит с нами в Китай и 27 июля сыграет с «Интером». В воскресенье он начнет тренировки с командой. В начале недели он прошел медобследование. Ожидается, что у него будет неделя на восстановление.

Хочу ли я его сохранить? Конечно. Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своем составе. Я спокоен. Он мой игрок.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «„Вулверхэмптон“ сыграл здорово, особенно в обороне»
Вчера, 20:16 Комментарии1
Вела ответил на критику Ибрагимовича
Вчера, 20:11 Комментарии7
Верету: «Фонсека сказал мне, что я расцвету в „Роме“»
Вчера, 19:43 Комментарии3
Клопп: «Всё пиво, которое мне полагалось после победы в ЛЧ, выпил Алиссон»
Вчера, 18:11 Комментарии4
Пулишич: «Не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром»
Вчера, 17:32 Комментарии1
Азар: «Для меня футбол — это инстинкты»
Вчера, 16:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 798
сегодня в 02:57
Можешь оставить его насовсем! Это будет лучшее решение!
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 798
сегодня в 01:13
Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100