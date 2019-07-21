Тухель: «Неймар - мой игрок»

Главный тренер ПСЖ подтвердил, что нападающий Неймар по-прежнему входит в планы клуба. В субботу бразилец не отправился вместе с командой на товарищеский матч против «Нюрнберга».

Он полетит с нами в Китай и 27 июля сыграет с «Интером». В воскресенье он начнет тренировки с командой. В начале недели он прошел медобследование. Ожидается, что у него будет неделя на восстановление.