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Вела ответил на критику Ибрагимовича

сегодня, 20:11
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси3 : 2Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ФКЛос-Анджелес ФКМатч завершен

В преддверии и после матча «Лос-Анджелес Гэлакси» - ФК «Лос-Анджелес» нападающие команд Златан Ибрагимович и Карлос Вела устроили словесную дуэль. Отметим, что Ибрагимович в этом матче оформил хет-трик, а Вела отличился дублем.

«Сейчас Вела находится на своем пике. Но сколько ему лет? 29. И он играет в МЛС будучи в лучшей форме. Я в 29 выступал в Европе. Большая разница», - сказал Ибрагимович перед игрой.

«Сравнения будут неуважительны по отношению к Златану, но если мы взглянем на статистику и отбросим возраст, я лучше него прямо сейчас. Это реальность», - парировал Вела выпад шведского форварда после матча.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   291 / 788
сегодня в 23:29
носатый жестко кусает руку которая его кормит ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   88 / 788
сегодня в 22:57
Прямо сейчас Ибра залепил трешник, куда ещё предлагает смотреть Вела?
serset
serset ответил Qwеrty
   489 / 788
сегодня в 22:55
некрасиво ведет себя буратинович в дворовой американской лиге,сам-то неудачник не удосужился взять ни одной ЛЧ,только понты и никому ненужные рекорды
ведет то он себя, конечно, не красиво, только вот к числу "лигочемпионских" неудачников принадлежат еще и Роналдо, и Буффон, например...
cska plus
cska plus
   11 / 788
сегодня в 21:28
Веле очень далек до Ибры.
Left Boy
Left Boy
   293 / 788
сегодня в 20:45
Вела красава поставил чмоньку на место
Qwеrty
Qwеrty
   119 / 788
сегодня в 20:15
некрасиво ведет себя буратинович в дворовой американской лиге,сам-то неудачник не удосужился взять ни одной ЛЧ,только понты и никому ненужные рекорды
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