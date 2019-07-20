Вела ответил на критику Ибрагимовича

сегодня, 20:11

В преддверии и после матча «Лос-Анджелес Гэлакси» - ФК «Лос-Анджелес» нападающие команд и устроили словесную дуэль. Отметим, что Ибрагимович в этом матче оформил хет-трик, а Вела отличился дублем.

«Сейчас Вела находится на своем пике. Но сколько ему лет? 29. И он играет в МЛС будучи в лучшей форме. Я в 29 выступал в Европе. Большая разница», - сказал Ибрагимович перед игрой.

«Сравнения будут неуважительны по отношению к Златану, но если мы взглянем на статистику и отбросим возраст, я лучше него прямо сейчас. Это реальность», - парировал Вела выпад шведского форварда после матча.