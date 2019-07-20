Верету: «Фонсека сказал мне, что я расцвету в „Роме“»

Новичок «Ромы» в интервью Roma TV прокомментировал свой переход в римский клуб. Полузащитник «Фиорентины» проведет в составе «волков» один сезон на правах аренды.

Быть игроком «Ромы» многое значит. Переговоры шли долго, но сейчас я очень счастлив, что стал игроком этого большого клуба.

Во многом на мое решение повлиял и Фонсека. Тренер позвонил мне и сказал, что это именно тот клуб, в котором я смогу расти. Он объяснил, почему хочет меня видеть, сказал, что некоторое время следил за мной и что я расцвету в его команде.

Теперь мне нужно отплатить за это доверие своей работой на поле. Я отдам все силы.