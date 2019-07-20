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Верету: «Фонсека сказал мне, что я расцвету в „Роме“»

сегодня, 19:43

Новичок «Ромы» Жордан Верету в интервью Roma TV прокомментировал свой переход в римский клуб. Полузащитник «Фиорентины» проведет в составе «волков» один сезон на правах аренды.

Быть игроком «Ромы» многое значит. Переговоры шли долго, но сейчас я очень счастлив, что стал игроком этого большого клуба.

Во многом на мое решение повлиял и Фонсека. Тренер позвонил мне и сказал, что это именно тот клуб, в котором я смогу расти. Он объяснил, почему хочет меня видеть, сказал, что некоторое время следил за мной и что я расцвету в его команде.

Теперь мне нужно отплатить за это доверие своей работой на поле. Я отдам все силы.

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Все комментарии
mortid
mortid
   235 / 788
сегодня в 21:41
Девка что ли? расцветёт он )) или заднеприводной?
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 788
сегодня в 20:04
Расцветешь, если Рома сама не завянет! Особых предпосылок для расцвета пока не видно.
Novograd
Novograd
   719 / 788
сегодня в 20:00
Короче ти уже в серии В
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