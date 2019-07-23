МЮ договорился с «Лацио» по трансферу Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает La Repubblica. Клубы договорились между собой по сумме трансфера. Манкунианцы заплатят за футболиста 75 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, что в услугах Милинковича-Савича также заинтересован ПСЖ.
Гомес это 10-ка ,да высоко играет по всему фронту,по сути как Кака или иногда как Рональдиньо,в зависимости от схемы. Аталанта играет либо 3-4-3 либо 3-4-2-1.
Савич играет такую же 10-ку но глубже и в другой схеме 3-5-1 или даже 3-4-1-2.
С кем мне еще его сравнивать в Сери А?Больше игроков такого плана и нет.
Гомес это 10-ка ,да высоко играет по всему фронту,по сути как Кака или иногда как Рональдиньо,в зависимости от схемы. Аталанта играет либо 3-4-3 либо 3-4-2-1.
Савич играет такую же 10-ку но глубже и в другой схеме 3-5-1 или даже 3-4-1-2.
С кем мне еще его сравнивать в Сери А?Больше игроков такого плана и нет.