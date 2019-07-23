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МЮ договорился с «Лацио» по трансферу Милинковича-Савича

23 июля 2019, 18:44

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает La Repubblica. Клубы договорились между собой  по сумме трансфера. Манкунианцы заплатят за футболиста 75 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что в услугах Милинковича-Савича также заинтересован ПСЖ.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил juvenale
   108 / 808
24 июля в 22:31
какие аргументы?ты сравнил полузащитника с нападающим?я бы написал аргументы тебе,но забанят
Понятно,ты вратаря от рефери хоть отличаешь?)))
Гомес это 10-ка ,да высоко играет по всему фронту,по сути как Кака или иногда как Рональдиньо,в зависимости от схемы. Аталанта играет либо 3-4-3 либо 3-4-2-1.
Савич играет такую же 10-ку но глубже и в другой схеме 3-5-1 или даже 3-4-1-2.
С кем мне еще его сравнивать в Сери А?Больше игроков такого плана и нет.
juvenale
juvenale ответил dimagas1
   96 / 808
24 июля в 22:26
Ыксперь кроме хаааах есть еще аргументы?
какие аргументы?ты сравнил полузащитника с нападающим?я бы написал аргументы тебе,но забанят
Dark MU
Dark MU
   599 / 808
24 июля в 12:09
Ну такое себе...надеюсь это слухи
Neymar 10
Neymar 10
   694 / 808
24 июля в 10:47
очередной Фред в копилке манЮшек
dimagas1
dimagas1 ответил juvenale
   108 / 808
23 июля в 22:43
ххаааах
Ыксперь кроме хаааах есть еще аргументы?
juvenale
juvenale ответил dimagas1
   96 / 808
23 июля в 22:36
А что разная?...10-ка она и в Африке 10-ка.
ххаааах
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
23 июля в 22:17
Почему многие здесь КРИТИКУЮТ любую покупку МЮ??!!!Вы забыли что в МЮ никто уже идти не хочет вот до чего дожили так вот этим методом они и приглашают так сказать пусть не звезд на данный момент но хотя бы кого то чтобы влить новую кровь в команду. Москва то не сразу строилась... Команда омолаживается перестраивается я думаю все делается правильно и на данный момент чтобы приглашать игроков в МЮ нужно заманивать их гонорарами иначе в нынешний МЮ даже игроки Спартака не пойдут )))))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   273 / 808
23 июля в 21:47
И тут муму дурят 75млн евро за этот шлак?его цена 40млн.
рус фан
рус фан
   100 / 808
23 июля в 21:35
75 млн это большая цена, посмотрим отобьет ли Сергей эти деньги, да и похоже уход Погба из МЮ стал теоретически вероятней, позиции то похоже.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил juvenale
   107 / 808
23 июля в 20:29
мешок вроде Сити бы и 100 вывалил
Оба Манчестера мешки
dimagas1
dimagas1 ответил juvenale
   108 / 808
23 июля в 20:12
и позиция одинаковая хахах,откуда вы такие эксперты беретесь
А что разная?...10-ка она и в Африке 10-ка.
juvenale
juvenale ответил dimagas1
   96 / 808
23 июля в 20:08
И что в нем класного?Днарь -днарем,даже в Серии А он не блещет,про сборную вообще молчу.Тот же Гомес из Аталанты на 2 головы выше Савича и по игре и по статистике,правда ему уже за 30.
и позиция одинаковая хахах,откуда вы такие эксперты беретесь
juvenale
juvenale
   96 / 808
23 июля в 20:08
мешок вроде Сити бы и 100 вывалил
juvenale
juvenale
   96 / 808
23 июля в 20:07
ну один отличный сезон был,потом провал на Чм и довольно средненький последний сезон...его цена максимум млн 40-45
nedved10
nedved10
   234 / 808
23 июля в 19:52
Он и половины не стоит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил shlifen
   10 / 808
23 июля в 19:41
Кажется Лацио таки сумел его впарить тогда, когда все уже думали что они его передержали... =))) Распиарен он выше крыши, но играет очень средненько - по прошлому сезону играл вообще как средний игрок лимонов за 30-35... Честно говоря, Мактоминэй выглядел даже лучше, и нафига он МЮ, за такое бабло? Не пойму...
"Лацио" уж думал, что все пропало, но вспомнил про Вудворда и успокоился)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
23 июля в 19:40
Вудворд не перестает жечь... Глейзеровские денежки)))
shlifen
shlifen
   90 / 808
23 июля в 19:24
Кажется Лацио таки сумел его впарить тогда, когда все уже думали что они его передержали... =))) Распиарен он выше крыши, но играет очень средненько - по прошлому сезону играл вообще как средний игрок лимонов за 30-35... Честно говоря, Мактоминэй выглядел даже лучше, и нафига он МЮ, за такое бабло? Не пойму...
dimagas1
dimagas1 ответил cska plus
   108 / 808
23 июля в 18:57
Серьёзный ценник, хотя игрок классный.
И что в нем класного?Днарь -днарем,даже в Серии А он не блещет,про сборную вообще молчу.Тот же Гомес из Аталанты на 2 головы выше Савича и по игре и по статистике,правда ему уже за 30.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 18:56
Серьёзный ценник, хотя игрок классный.
allemz
allemz
   84 / 808
23 июля в 18:48
Развод года.
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