МЮ договорился с «Лацио» по трансферу Милинковича-Савича

23 июля 2019, 18:44

Полузащитник «Лацио» в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает La Repubblica. Клубы договорились между собой по сумме трансфера. Манкунианцы заплатят за футболиста 75 миллионов евро плюс бонусы.