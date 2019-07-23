Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» , сообщил, что футболист точно не будет играть в другом клубе на правах аренды.

Не будет никаких временных сделок с целью выпроводить его из клуба. Гарет - один из лучших футболистов на планете. Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов.

Гарет - игрок «Реала», и в данный момент остается таковым. Если последует вариант, который нас устроит, тогда что-то может измениться, и он уйдет через день или неделю. Либо он может остаться игроком «Реала» на три года - до окончания срока действия контракта.