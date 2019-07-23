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Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»

23 июля 2019, 13:29

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что футболист точно не будет играть в другом клубе на правах аренды.

Не будет никаких временных сделок с целью выпроводить его из клуба. Гарет - один из лучших футболистов на планете. Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов.

Гарет - игрок «Реала», и в данный момент остается таковым. Если последует вариант, который нас устроит, тогда что-то может измениться, и он уйдет через день или неделю. Либо он может остаться игроком «Реала» на три года - до окончания срока действия контракта.

На днях наставник «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что клуб ищет для Бэйла новую команду.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   169 / 808
вчера в 14:29
Бейл и закончит свою карьеру в Реале,потому что он не Роналду,который всем нужен и после Ювы он будет в цене.конечно не миллиард евро,но уверен,что через пару лет 80 можно будет получить. не стареют душой ветераны,но а звёзды и телом своим. во Франции Кришти может и до 40 лет отжигать 70 минут так,что датчики будут ломаться из-за нагрузок. йоперный терминатор.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
24 июля в 21:28
Бейла надо выпускать на замены на 1-5 минут,для всеобщего освистывания. вот пусть каждый матч так отрабатывает свой контракт. Пусть ещё фаны на треши приходят и тоже освистывают и так до тех пор,пока отступные не выплатит. Ну и конечно же обложить его штрафами,по малейшему поводу.да и без повода,например нельзя игрокам с Уэльса носить длинные волосы,пусть бреется.
рус фан
рус фан
   100 / 808
23 июля в 22:07
Гарет может остаться, но играть вряд ли будет, все же я считаю ему лучше уйти в другой клуб и доказать что его рано списали.
youtomee
youtomee ответил Санчо Панса
23 июля в 21:42
В таком случае это будет полноценный трансфер! Считаю, что самое время продать Гарета в другой клуб, чтобы выручить за него деньги, и сказать огромное спасибо за неоценимый вклад в успехи королевичей на протяжении шести лет.
только кто его купит? что за игрок и в какой форме толком уже не ясно, запросы у него не маленькие, и Реал будет пытаться еще заработать, заломив приличную сумму
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
23 июля в 20:32
Будет играющим тренером три года в "Реале".
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
23 июля в 20:10
Ещё на три года, а по окончании контракта перейдет на административную работу в клубе.
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   268 / 808
23 июля в 19:34
А у нас легенда Зенита Заболотный тоже не хочет уходить в аренду в какой либо клуб и ещё 3 года будет прославлять свой клуб сидя на скамейке!
Ну тут ты как обычно опять врёшь Вот тебе инфа из википедии-- 9 декабря 2017 года появилась информация, что Заболотный подписал контракт с петербургским «Зенитом» сроком на 3,5 года; сумма трансфера составила около 1,5 млн евро[12]. Через три дня о трансфере было объявлено официально[13]. --------После этого с ним контрактов не подписывали . Пытаются продать чтоб весной не ушёл С|О. ЕЩЁ одно ------ Мы вчера не договорили ты слился спать---- Что я там должен понять с годами и постичь??????????????????????????? Честно некогда ждать омудренья .
Санчо Панса
Санчо Панса
   138 / 808
23 июля в 17:48
В таком случае это будет полноценный трансфер! Считаю, что самое время продать Гарета в другой клуб, чтобы выручить за него деньги, и сказать огромное спасибо за неоценимый вклад в успехи королевичей на протяжении шести лет.
RaulReal
RaulReal
   460 / 808
23 июля в 17:30
Реалу надо сначала его агента убрать и только потом за Бэйла взяться. А то этот агент только и знает , что болтает. Райола из г...о конфетку делает и продает за космические деньги.
RaulReal
RaulReal ответил 95-shishani-95
   460 / 808
23 июля в 17:28
После 3 лет будет в РПЛ играть тут любят выписанных подписывать и на скамейке держать за рекордные зарплаты.
95-shishani-95
95-shishani-95
   191 / 808
23 июля в 16:23
А что эта тварь будет делать после этих 3 лет?
Кто с ним захочет связаться?
League1
League1
   157 / 808
23 июля в 16:21
Связались на свою голову.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Рауль и Зидан
   199 / 808
23 июля в 16:19
При всем уважении,я не понимаю Ваш диалект...
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Евгений Макрушин
   95 / 808
23 июля в 16:17
Что ничего ? У этих куча игроков зп в размере 17 миллионов ? И это чистыми , а без учета нологов около 30 . Это считай 90 миллионов убытков за 3 года . Как бы то не было , там не больше 50 миллионов , если вообще не бесплатно , скоро это узнаем
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Рауль и Зидан
   199 / 808
23 июля в 16:01
Вы сами верите в свои слова,о том,что Реал его чуть-ли не бесплатно его готов отпустить???Я не верю,с чего вдруг,куча игроков не менее подвержены травмам и ничего.Ему не 35 лет,если найдется для него мотивация,то он способен вернуться на свой прежний уровень,а это минимум топ-10 атакующих игроков.Так,что про бесплатно отпустить,это сказки!!!
морозз
морозз
   19 / 808
23 июля в 15:28
А у нас легенда Зенита Заболотный тоже не хочет уходить в аренду в какой либо клуб и ещё 3 года будет прославлять свой клуб сидя на скамейке!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Евгений Макрушин
   95 / 808
23 июля в 15:19
Да Реал его чуть ли не за бесплатно готов отпустить , какие за него деньги просят ? С этим игроком даже связываться никто не хочет , и единственных контре интересует , это китайцы
Galaxy real way
Galaxy real way
   517 / 808
23 июля в 15:04
"Гарет один из лучших футболистов в мире" - вот это бред. Безусловно Бэйл хорош в финалах, но надо пахать в каждoй игре даже с условными Эйбарами. В первых сезонах когда он прибыл в Мадрид играл отлично, но потом он потихоньку начал сдуваться, да и хрусталем оказался редкостным.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Рауль и Зидан
   199 / 808
23 июля в 14:53
Я не согласен с Вами,весь вопрос в цене которую просит Реал и деньги,что просит Бейл.
Ruslan3132
Ruslan3132
   161 / 808
23 июля в 14:53
Гарет - один из лучших футболистов на планете.

судя по словам самого агента у него такой уверенности нет, иначе не цеплялись бы за этот контракт на 3 года как за последний в жизни )) воздуханы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
23 июля в 14:51
Гарет доволен, попивает винцо, играет в гольф)) Ему этот шум вокруг только мешает, отстаньте от парня, дайте ему наслаждаться жизнью))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Евгений Макрушин
   95 / 808
23 июля в 14:50
Условным МЮ и ПСЖ он нафиг не сдался
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   199 / 808
23 июля в 14:41
Вообще не понимаю Бейла,неужели он настолько утратил чувство собственного достоинства,что готов только из-за денег сидеть в команде,где тренер прямо говорит,что он ему не нужен!!!?Перешёл бы в условный МЮ или ПСЖ,ну потерял бы чуть в зарплате,получал бы не "космические" деньги,а около "космические" зато была бы возможность реанимировать карьеру и утереть нос критикам.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   440 / 808
23 июля в 14:41
    cevin cigan
    cevin cigan
       44 / 808
    23 июля в 14:27
    Напоминает бытовуху,когда МАМА просит сына увести из дома невестку,а та всеми щупальцами впилась в их дом. Стыдно,это что за железобетонной рожей надо быть,чтобы стать изгоем ради денег?
    Strikers188
    Strikers188
       416 / 808
    23 июля в 14:20
    Надеюсь он и дальше продолжит радовать болельщиков на Сантьяго Бернабеу.
    ДСА
    ДСА
       128 / 808
    23 июля в 14:04
    Придется Реалу раскошелиться.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       177 / 808
    23 июля в 13:59
    Будет в тягость самому и клубу
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       226 / 808
    23 июля в 13:45
    так легко не избавиться от Бейла))
    dimagas1
    dimagas1
       108 / 808
    23 июля в 13:32
    А может даже переподпишет контракт)))И на все 6)))
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