У «Ювентуса» есть план по приобретению Неймара

«Ювентус» работает над трансфером нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
По информации источника, туринский клуб собирается предложить ПСЖ Пауло Дибалу, Блеза Матюиди и значительную сумму денег за бразильского форварда.
Ранее сообщалось о встрече отца Неймара с руководством «Ювентуса».
это прямо челендж уже пошел - сменяй мешок неликвида на петуха)))
смотрим.
это прямо челендж уже пошел - сменяй мешок неликвида на петуха)))
смотрим.
Помню как Алвес сопли вытер о футболку Роналду😁
Помню как Алвес сопли вытер о футболку Роналду😁
Одним словом всё то, что он говорил раньше про Роналду оказалось чистой правдой, он честный и порядочный мужик, так же и с Неймаром будет.
Одним словом всё то, что он говорил раньше про Роналду оказалось чистой правдой, он честный и порядочный мужик, так же и с Неймаром будет.