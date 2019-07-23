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У «Ювентуса» есть план по приобретению Неймара

23 июля 2019, 07:51

«Ювентус» работает над трансфером нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

По информации источника, туринский клуб собирается предложить ПСЖ Пауло ДибалуБлеза Матюиди и значительную сумму денег за бразильского форварда.

Ранее сообщалось о встрече отца Неймара с руководством «Ювентуса».

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Все комментарии
Action
Action
23 июля в 21:58
Я бы аплодировал стоя, просто потому, что утрут нос всем.
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 17:51
отличный план !
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   482 / 808
23 июля в 12:57
Ты не по наслышке по ходу знаешь
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
23 июля в 11:13
план фонтан!
это прямо челендж уже пошел - сменяй мешок неликвида на петуха)))
смотрим.
dino-hsv
dino-hsv
   217 / 808
23 июля в 10:53
как засияла новыми красками пиар-компания симулянта после заявления испанской налоговой :)
Alex12357
Alex12357
   500 / 808
23 июля в 10:14
Руководство ПСЖ любыми способами хочет не допустить уход Неймара ,где они найдут ещё такого который будет распиаривать Камерунское Эму?Вот по этому они и говорят что предложения не поступали,а сами отклоняют любые попытки команд .Неужели они думают что Неймар будет с удовольствием играть в ПСЖ-это глубокая ошибка!!!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   190 / 808
23 июля в 09:43
А я бы посмотрел на Дани Алвеса в Ювентусе вместе с Роналду)))
Помню как Алвес сопли вытер о футболку Роналду😁
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
23 июля в 09:02
План всем планам план)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
23 июля в 08:59
Неадекватное решение руководства Юве
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   316 / 808
23 июля в 08:50
Два антагониста по игре, два непримиримых соперника в прежних испанских командах, бразилец и португалец никогда не будут играть в одной команде. Кроме того не сомневаюсь, что Неймар всеми фибрами души стремится вернуться в "Барселону", родную для него по духу, игре и насыщенную прекрасными, технически оснащенными футболистами, одним из которых несомненно является он сам. "Ювентус" - отличная команда, но не команда бразильца.
spartach091
spartach091
   103 / 808
23 июля в 08:41
Маловероятно
Neymar 10
Neymar 10
   694 / 808
23 июля в 08:32
пусть эта новость так и останется чьей- то ыротической фантазией 🤙
Байкал-38
Байкал-38 ответил Don Nerazzurri
   12 / 808
23 июля в 08:26
Аха))) вот будет если Петя к гоббам перейдет Аха))) потом князюк будет петь что он про него не чего плохого не говорил. Да и все глорики черно белых с детства за нея
Роналду тоже до перехода в Юве по его мнению геем и симулянтом был, всё чего он добился было выиграно через кабинет, а сейчас нормальный такой мужик.
Одним словом всё то, что он говорил раньше про Роналду оказалось чистой правдой, он честный и порядочный мужик, так же и с Неймаром будет.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
23 июля в 08:24
Чтобы Сарри захотел видеть в Юве эту симулянтку? Верится с трудом. Он и Роналду из-за нырков, видимо, терпеть не может, а тут ещё и это сватают.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 08:23
Очередной поход за плаксой.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 08:18
Может на Роналду его поменять?
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   550 / 808
23 июля в 08:07
Аха))) вот будет если Петя к гоббам перейдет Аха))) потом князюк будет петь что он про него не чего плохого не говорил. Да и все глорики черно белых с детства за нея
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 08:03
у всех клубов, кроме бедных, есть такие планы
cevin cigan
cevin cigan ответил Рауль и Зидан
   44 / 808
23 июля в 07:58
Наврядли Неймар из ПСЖ кроме в Барсу куда то перейдёт . В деньгах он готов потерять только и за Барсы
Ага, а папаша петушка тоже так сказал?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   95 / 808
23 июля в 07:55
Наврядли Неймар из ПСЖ кроме в Барсу куда то перейдёт . В деньгах он готов потерять только и за Барсы
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