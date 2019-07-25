Халку — 33! УЕФА вспоминает его пушечные выстрелы за «Зенит»

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram поздравил бывшего нападающего «Зенита» Халка с днем рождения, прикрепив несколько его красивых голов в турнире за питерцев.
Недавно Дуглас Сантос рассказал, что много играл с Халком в FIFA.
Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram поздравил бывшего нападающего «Зенита» Халка с днем рождения, прикрепив несколько его красивых голов в турнире за питерцев.
Недавно Дуглас Сантос рассказал, что много играл с Халком в FIFA.
А Халк конечно запомнится всем, как крутой игрок.
А Халк конечно запомнится всем, как крутой игрок.