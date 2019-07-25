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Халку — 33! УЕФА вспоминает его пушечные выстрелы за «Зенит»

вчера, 20:40

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram поздравил бывшего нападающего «Зенита» Халка с днем рождения, прикрепив несколько его красивых голов в турнире за питерцев.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇧🇷 @hulkparaiba turns 33 today 🎈 Use an emoji to describe his left foot...

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

 

Недавно Дуглас Сантос рассказал, что много играл с Халком в FIFA.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответил protest58us
   654 / 808
сегодня в 00:27
Данни в этот же список.
даа.. Мигелюшка ваш был супер.. уважуха ему
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
вчера в 22:30
Из-за этого Китая, столько талантливых игроков погубили карьеру.

А Халк конечно запомнится всем, как крутой игрок.
hamster1979
hamster1979 ответил protest58us
   657 / 808
вчера в 21:50
Данни в этот же список.
этих двоих я выделил именно за их особый стиль - у Халка это феноменальное ускорение при его комплекции и мышечной массе с пушечным ударом по невероятным траекториям, у Вагнера -это умение играть на носовом платке, особый кошачий дриблинг, да у него даже манера удержания мяча была особенная - косолапая - он тоже уникальный игрок. А Дани очень уважаю за его пламенное игроцкое сердце - играл всегда с душой и на невероятных скоростях, харизмы у него было вагон. Отличный игрок.
LOpp
LOpp ответил FROLL 001
   15 / 808
вчера в 21:44
    mihaluch
    mihaluch
       73 / 808
    вчера в 21:44
    Только и было что удар много играли на Халка, тактика "Зенита" была примитивная.
    protest58us
    protest58us ответил hamster1979
       380 / 808
    вчера в 21:40
    Данни в этот же список.
    hamster1979
    hamster1979
       657 / 808
    вчера в 21:38
    Такие игроки - украшение любого чемпионата. Жалко, что поиграл немного у нас. Халк и Вагнер Лав - наверное самые запоминающиеся и харизматичные легионеры, со своим особенным стилем игры - которые были у нас в чемпионате.
    Comdiv
    Comdiv
       21 / 808
    вчера в 21:29
    Свиньи его особо боялись.
    drug01
    drug01
       89 / 808
    вчера в 21:16
    Поздравляем!!!! Спасибо за футбол!!!!
    Caniggia
    Caniggia
       34 / 808
    вчера в 21:10
    Да уж, вот уж у кого, воистину, пушка страшная!
    FROLL 001
    FROLL 001
       2 / 808
    вчера в 21:04
    Знатно Халк рвал сетку ворот свиньям своим пушечным выстрелом. Гыгыгы
    minai
    minai
       135 / 808
    вчера в 21:03
    Его Зенит купил из Порту как раз за эти самые пушечные выстрелы. Кстати за фантастическую цифру.. 60 вроде как ихних денег.
    Аксинья
    Аксинья
       51 / 808
    вчера в 20:59
    Пушечные выстрелы в голову Дзюбы, после удачных рекошетов от которой вратари просто не успевали среагировать...
    CSKA2012
    CSKA2012
       142 / 808
    вчера в 20:58
    Пушка у него а не нога )))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 808
    вчера в 20:55
    Хороший был игрок! Первый сезон провалил, но второй провел сильно!!! Жаль мало поиграл.
    серый1925
    серый1925
       451 / 808
    вчера в 20:50
    полезный Игрок
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