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Де Росси: «В клубе, который основали итальянцы, я чувствую себя как дома»

вчера, 22:15

«Бока Хуниорс» презентовала новичка команды Даниэле Де Росси с помощью пафосного видео. В нем итальянский полузащитник признался в любви к аргентинскому клубу.

Мое сердце с «Ромой», но мне очень нравится «Бока». Я начал смотреть матчи команды еще в детстве. У них был Марадона, но я также влюбился в стадион клуба и страстных фанатов.

В клубе, который основали итальянцы, я чувствую себя как дома. Это большой клуб. Клуб, в который можно верить.

Я всегда хотел уехать в Америку, но также и подняться по этим ступенькам, чтобы войти на «Бомбонеру» в качестве игрока «Бока». Это будет настоящее удовольствие.

Важнее всего в жизни - чтобы мечты сбывались. Спасибо, «Бока».

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