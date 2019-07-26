Де Лигт: «Роналду не был причиной моего перехода в „Ювентус“»

Новобранец «Ювентуса» в интервью Tuttosport рассказал о первых впечатлениях от туринского клуба.

Я очень доволен своими одноклубниками, они очень дружелюбны. Каждый день я учусь чему-то новому у них. Здесь много опытных игроков, я счастлив.

Меня удивил уровень всех футболистов. Все сосредоточены, никто не остается в стороне, все они большие личности. Очевидно, что мне будет сложно побороться за место в стартовом составе, но я приложу все силы.

Криштиану не был основной причиной моего перехода в «Ювентус». Многие факторы убедили меня принять вызов «бьянконери». Конечно, приятно, когда такой великий игрок что-то мне говорит, но он не был главной причиной.

Я просто перешел в «Ювентус», поэтому не думаю о легендах клуба и гигантах. Я знаю, что от меня тоже ждут многого, но не держу это в голове.