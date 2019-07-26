Эррера: «С детства мечтал играть за такой большой клуб, как ПСЖ»

Полузащитник Андер Эррера прокомментировал свой переход в ПСЖ.
Я всегда любил тренироваться. Когда был ребенком, то мечтал представлять такой большой клуб, как ПСЖ. Сейчас немного сложно даются тренировки, чем по ходу сезона, так как нужно много бегать. К тому же на сборах жарко и влажно. Но нам нравится готовиться в Китае, здесь у нас много поклонников.
«Я играю в „Манчестер Юнайтед“ и не хочу, чтобы этот сон заканчивался"
Проснулся)
«Я играю в „Манчестер Юнайтед“ и не хочу, чтобы этот сон заканчивался"
Проснулся)