Эррера: «С детства мечтал играть за такой большой клуб, как ПСЖ»

Полузащитник прокомментировал свой переход в ПСЖ .

Я всегда любил тренироваться. Когда был ребенком, то мечтал представлять такой большой клуб, как ПСЖ . Сейчас немного сложно даются тренировки, чем по ходу сезона, так как нужно много бегать. К тому же на сборах жарко и влажно. Но нам нравится готовиться в Китае, здесь у нас много поклонников.