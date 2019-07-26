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Эррера: «С детства мечтал играть за такой большой клуб, как ПСЖ»

вчера, 20:36

Полузащитник Андер Эррера прокомментировал свой переход в ПСЖ.

Я всегда любил тренироваться. Когда был ребенком, то мечтал представлять такой большой клуб, как ПСЖ. Сейчас немного сложно даются тренировки, чем по ходу сезона, так как нужно много бегать. К тому же на сборах жарко и влажно. Но нам нравится готовиться в Китае, здесь у нас много поклонников.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   108 / 815
сегодня в 00:40
хаххааа
Colchoneros
Colchoneros
   110 / 815
вчера в 23:43
Ага!
Dudikoff
Dudikoff
   433 / 815
вчера в 23:00
В декабре 2015:
«Я играю в „Манчестер Юнайтед“ и не хочу, чтобы этот сон заканчивался"

Проснулся)
mortid
mortid
   141 / 815
вчера в 22:34
За большой клуб, как ПСЖ, но не именно за ПСЖ :D клоун. Сказал бы честно, мечтал играть за клуб где большое бабло, глядишь и зауважали бы, за правду.
Imrebellion
Imrebellion
   762 / 815
вчера в 21:58
похоже есть обида на МЮ
ДАША Д
ДАША Д
   107 / 815
вчера в 21:29
Неймар тоже мечтал ..
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 815
вчера в 21:17
С детства деньги любит.
CSKA2012
CSKA2012
   167 / 815
вчера в 21:15
Только ПСЖ не большой клуб ,а огромный пузырь
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   104 / 815
вчера в 20:54
Считал Эрреру честным и хорошим человеком, но тут... во время его детства большими клубами во Франции Лилль, Марсель, Монако, Нант, Лион, но уж никак не ПСЖ
Robbaggio
Robbaggio
   474 / 815
вчера в 20:52
МЮ-то покрупнее будет
Ice van Reed
Ice van Reed
   109 / 815
вчера в 20:40
О и этот туда же!!!
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