Лукаку ждет решения Дибалы

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Форвард «Манчестер Юнайтед» согласен перейти в «Ювентус», но ждет решения нападающего «Юве» .

Недавно стало известно, что «Юнайтед» и «Ювентус» договорились о сделке, по которой, взамен на Ромелу Лукаку, жаждущего играть в команде Маурицио Сарри, в « МЮ » перейдет аргентинец Дибала.

Сообщается, что ситуация зависит от нападающего «Юве», рассчитывающего в Англии на зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю.