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Лукаку ждет решения Дибалы

сегодня, 00:40

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку согласен перейти в «Ювентус», но ждет решения нападающего «Юве» Пауло Дибалы.

Недавно стало известно, что «Юнайтед» и «Ювентус» договорились о сделке, по которой, взамен на Ромелу Лукаку, жаждущего играть в команде Маурицио Сарри, в «МЮ» перейдет аргентинец Дибала.

Сообщается, что ситуация зависит от нападающего «Юве», рассчитывающего в Англии на зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   118 / 832
сегодня в 01:31
новый Санчес на додходе))
Лингарду будет с кем селфи делать для инстаграма))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Так Себе Аналитик
   8 / 832
сегодня в 01:29
Обмен переоцененных футболистов) Но уж скорее Лукаку заиграет в "Юве", чем Дибала в МЮ, это на развод манков похоже
Если бы Лукака сбросил кг так восемь, ему цены бы не было!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 832
сегодня в 01:04
Обмен переоцененных футболистов) Но уж скорее Лукаку заиграет в "Юве", чем Дибала в МЮ, это на развод манков похоже
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 832
сегодня в 00:46
Ни тот ни тот не заиграют
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