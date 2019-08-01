Лукаку ждет решения Дибалы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку согласен перейти в «Ювентус», но ждет решения нападающего «Юве» Пауло Дибалы.
Недавно стало известно, что «Юнайтед» и «Ювентус» договорились о сделке, по которой, взамен на Ромелу Лукаку, жаждущего играть в команде Маурицио Сарри, в «МЮ» перейдет аргентинец Дибала.
Сообщается, что ситуация зависит от нападающего «Юве», рассчитывающего в Англии на зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю.
Лингарду будет с кем селфи делать для инстаграма))
Лингарду будет с кем селфи делать для инстаграма))