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Коутиньо никому не нужен

сегодня, 12:40

«Барселона» готова продать полузащитника Филиппе Коутиньо за 100 млн евро, но по нему не поступало предложений.

Сообщается, что после спекуляций в прессе Коутиньо решился уйти из «Барселоны», однако ни один клуб до сих пор не выходил на контакт с руководством «сине-гранатовых».

Несмотря на интерес итальянских клубов, до предложения дело не дошло. ПСЖ также отклонил предложение «Барсы» об обмене Коутиньо на Неймара.

Если до закрытия трансферного окна никто так и не захочет приобрести бразильца, то он останется в «Барселоне».

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Все комментарии
112910415
112910415
   50 / 845
сегодня в 13:25
в Зенит возьмут ... но контракт придётся по-неймаровски фиктивно выкупАть самому !
Zlatan35
Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
   134 / 845
сегодня в 13:24
Да он и в "Ливерпуле" не всегда был, мог позволить себе матч отходить... Это именно та проблема, о которой знали все фанаты, но на которую закрыли глаза в Каталонии)
Как бы кто не относился к Гвардиоле, но после ухода Гвардиолы, в Барселоне не было тренера. В этом вся проблема.
Zlatan35
Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
   134 / 845
сегодня в 13:22
Да он и в "Ливерпуле" не всегда был, мог позволить себе матч отходить... Это именно та проблема, о которой знали все фанаты, но на которую закрыли глаза в Каталонии)
Согласен, но попав в Барселону, он стал намного хуже, чем был в Ливерпуле. И не он один. Тот же Малком, купили, продержали, не давая играть, продали. Зачем покупали???
Zlatan35
Zlatan35 ответил Ptaha91
   134 / 845
сегодня в 13:18
надеюсь этот урок учтут все кто рвется в Барсу.
Не учтут, Гризманн яркий пример.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Zlatan35
   2 / 845
сегодня в 13:17
Тяжело, попав в Барселону, быть на топ уровне)
Да он и в "Ливерпуле" не всегда был, мог позволить себе матч отходить... Это именно та проблема, о которой знали все фанаты, но на которую закрыли глаза в Каталонии)
Zlatan35
Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
   134 / 845
сегодня в 13:16
Если честно, это логично, Коут был немного переоценен... Он классный, но ленивый. А на топ-уровне уже надо быть всегда классным, а он не такой) Еще и сгрузить с баркаса его теперь трудно будет))
Тяжело, попав в Барселону, быть на топ уровне)
Faustello
Faustello
   1 / 845
сегодня в 13:14
Надо Спартачам подсуетится и обменять его на Кутепиньо ))
Don trambon
Don trambon
   54 / 845
сегодня в 13:07
бразильская путана да к тому же предатель) пусть теперь в балете ненужный сидит)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 845
сегодня в 13:01
Если честно, это логично, Коут был немного переоценен... Он классный, но ленивый. А на топ-уровне уже надо быть всегда классным, а он не такой) Еще и сгрузить с баркаса его теперь трудно будет))
Rizo1
Rizo1 ответил ДСА
   825 / 845
сегодня в 12:52
Печально конечно что так пошло.... С чем боролся на то и напоролся.... теперь никому не нужен!
ДСА
ДСА
   265 / 845
сегодня в 12:49
А не зачем было из Ливерпуля убегать, бог все видит.
Ptaha91
Ptaha91
   279 / 845
сегодня в 12:48
надеюсь этот урок учтут все кто рвется в Барсу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 845
сегодня в 12:41
Он может вступить в кружок Анонимных Никому Не Нужных Футболистов, там уже сидит Дринкуотер))
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