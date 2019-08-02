Коутиньо никому не нужен

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«Барселона» готова продать полузащитника за 100 млн евро, но по нему не поступало предложений.

Сообщается, что после спекуляций в прессе Коутиньо решился уйти из «Барселоны», однако ни один клуб до сих пор не выходил на контакт с руководством «сине-гранатовых».

Несмотря на интерес итальянских клубов, до предложения дело не дошло. ПСЖ также отклонил предложение «Барсы» об обмене Коутиньо на Неймара.

Если до закрытия трансферного окна никто так и не захочет приобрести бразильца, то он останется в «Барселоне».