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Клопп: «Не понимаю, почему мы так рано начинаем сезон в АПЛ»

сегодня, 06:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал своё недовольство датой начала сезона в английской Премьер-Лиге. Чемпионат Англии стартует раньше Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги.

Кто-то должен об этом сказать. Я разговаривал на эту тему с Карло Анчелотти. В чемпионате Италии тоже играют 20 команд, а сезон начинается 24 августа. Кулибали играл вместе с Мане на Кубке Африканских наций, и у Калиду есть целых четыре недели отдыха. Он нескоро вернётся к тренировкам.

Я не понимаю, почему мы стартуем так рано. В следующем году нас ждёт Кубок Америки и Евро, и я думаю, что сезон в АПЛ начнётся в тех же числах, что и сейчас. Я не знаю, почему.

Премьер-Лига – настолько прекрасный турнир, что его будут смотреть в любое время. Нам не нужны эти две недели, когда во всём мире играет одна лишь Англия. Я люблю футбол и думаю, что мы способны играть хоть каждую неделю, но кто-то должен подумать об игроках, но очевидно, что этого никто не делает.

Временами я начинаю затрагивать этот вопрос и слышу: «О, опять он ищет оправдания». Но мы должны поразмыслить об этих вещах, так как никто в Англии по-настоящему об этом не задумывается.

Ранее Клопп сообщил, что не знает, смогут ли ведущие игроки команды принять участие в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

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cevin cigan
cevin cigan
   63 / 848
сегодня в 07:30
Видать чтобы в неделю по три игры не играть(учитывая кучу кубковых игр и зимний боксингдей)
cska plus
cska plus
   12 / 848
сегодня в 07:05
В АПЛ средняя стоимость игрока 60-70 млн евро и зарплаты не один цент а много миллионов фунтов а деньги надо отрабатывать.
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