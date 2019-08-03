Карвахаль: «Зидан сейчас подготовлен лучше, чем когда-либо»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказал мнение о наставнике команды Зинедине Зидане.
Я надеюсь, что Зидан во время своего второго пришествия в качестве тренера сыграет такую же важную роль, как и в первый раз. Тренер подготовлен лучше, чем когда-либо. Он приобрёл совершенно новый опыт. Он пользуется уважением и доверием у всех нас, а это первый шаг к успеху.
Тренер экспериментирует с игроками и расстановками... со всем понемногу. Задача состоит в том, чтобы сделать победу над «Сельтой» наиболее вероятным исходом стартового матча сезона.
Отметим, недавно «Реал» пропустил семь мячей от «Атлетико» в рамках Международного Кубка чемпионов (3:7).