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Карвахаль: «Зидан сейчас подготовлен лучше, чем когда-либо»

сегодня, 06:18
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17.08.2019 Не начался

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказал мнение о наставнике команды Зинедине Зидане.

Я надеюсь, что Зидан во время своего второго пришествия в качестве тренера сыграет такую же важную роль, как и в первый раз. Тренер подготовлен лучше, чем когда-либо. Он приобрёл совершенно новый опыт. Он пользуется уважением и доверием у всех нас, а это первый шаг к успеху.

Тренер экспериментирует с игроками и расстановками... со всем понемногу. Задача состоит в том, чтобы сделать победу над «Сельтой» наиболее вероятным исходом стартового матча сезона.

Отметим, недавно «Реал» пропустил семь мячей от «Атлетико» в рамках Международного Кубка чемпионов (3:7).

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   170 / 848
сегодня в 07:30
Зидан не играет никакой роли для риала, раньше чемоданы пэрыса решали массу вопросов, теперь же все иначе.
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 848
сегодня в 07:20
Подождём до зимы,а там видно будет,кто и как готовился. Попрощаемся или с Зиданом,или с его друзьями.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 848
сегодня в 07:17
Как подготовлен Зидан, болельщиков Реала будет мало интересовать! А вот как он команду подготовит это другой вопрос?!?
КЭТиК
КЭТиК
   154 / 848
сегодня в 07:14
Но Реал стал слабее.
cska plus
cska plus
   12 / 848
сегодня в 07:07
Пока всё неубедительно.
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