Карвахаль: «Зидан сейчас подготовлен лучше, чем когда-либо»

Защитник «Реала» высказал мнение о наставнике команды .

Я надеюсь, что Зидан во время своего второго пришествия в качестве тренера сыграет такую же важную роль, как и в первый раз. Тренер подготовлен лучше, чем когда-либо. Он приобрёл совершенно новый опыт. Он пользуется уважением и доверием у всех нас, а это первый шаг к успеху.

Тренер экспериментирует с игроками и расстановками... со всем понемногу. Задача состоит в том, чтобы сделать победу над «Сельтой» наиболее вероятным исходом стартового матча сезона.