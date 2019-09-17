Байрамян: «Когда я играл у Бердыева, меня учили всегда бежать на добивание»

Полузащитник «Ростова» подвёл итоги матча с «Ахматом» (2:1) в 9-м туре РПЛ .

— Пару лет назад, когда я начинал играть у Курбана Бердыева, меня учили действовать в нападении и всегда бежать на добивание. И в прошлых матчах это делал, но не везло с отскоком. В этот раз я побежал после плотного удара Еременко и забил.

— Была установка бить издалека?

— Мы почувствовали, что в первом тайме что-то шло не так. Мы не очень синхронно прессинговали. Этим соперник хорошо пользовался. Во втором тайме вышли и побежали вперёд. Мы играли дома — нам надо было отыгрываться.

— Что случилось в первом тайме? У команды мяч ходил хуже, чем в других играх.

— Я бы не сказал, что мяч хуже ходил. Было много брака. Много бегали, но в холостую. Во втором тайме стали играть агрессивнее.

— Перед вашей заменой был отменен гол. Был офсайд у Ионова?

— Ещё не видел. Было бы здорово, если бы он забил, но ничего страшного. Главное – это победа.

— Был ли пенальти в ворота «Ростова»?

— Я был рядом с эпизодом. Чернов подтвердил, что мяч попал ему в руку, но решение оставалось за арбитром.