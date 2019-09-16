Карпин: «Сейчас нет смысла обращать внимание на турнирную таблицу»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Ахматом».

Настроение? Месяц август уже прошел, его надо забыть. Игра, мягко говоря, не понравилась. Летний отрезок? Если бы не игра с «Уфой», то месяц был бы идеальным. Сегодня все игроки пытались и старались, но мало что получалось. Три очка? Признак того, что есть игроки, обладая некоторым классом, решают моменты.

В Ростове все по-другому, абсолютно комфортно в городе, клубе… На основе тех футболистов, которые оказались у нас к концу прошлого сезона, стали наигрывать схему 4-3-3, чтобы уместить всех игроков. Попов умеет удивить, проводит огромный объем работы. Ивелин пока только удивляет. Карпин реанимировал карьеру Еременко? Если бы не я, был бы другой.

Перспективы «Ростова»? В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на турнирную таблицу и количество очков.