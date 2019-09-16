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Карпин: «Сейчас нет смысла обращать внимание на турнирную таблицу»

вчера, 23:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Ахматом».

Настроение? Месяц август уже прошел, его надо забыть. Игра, мягко говоря, не понравилась. Летний отрезок? Если бы не игра с «Уфой», то месяц был бы идеальным. Сегодня все игроки пытались и старались, но мало что получалось. Три очка? Признак того, что есть игроки, обладая некоторым классом, решают моменты.

В Ростове все по-другому, абсолютно комфортно в городе, клубе… На основе тех футболистов, которые оказались у нас к концу прошлого сезона, стали наигрывать схему 4-3-3, чтобы уместить всех игроков. Попов умеет удивить, проводит огромный объем работы. Ивелин пока только удивляет. Карпин реанимировал карьеру Еременко? Если бы не я, был бы другой.

Перспективы «Ростова»? В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на турнирную таблицу и количество очков.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 800
сегодня в 00:48
С победой.
Aniva
Aniva
   28 / 800
сегодня в 00:14
Все равно выше 8-го места не поднимутся.
Footbolista
Footbolista
   8 / 800
сегодня в 00:13
В таблицу только бомжи смотрят сейчас...
Аксинья
Аксинья
   69 / 800
сегодня в 00:03
На таблицу можно и не смотреть - теперь кабинет начнет прессовать "Ростов" по полной, помянуя его "серебряный" сезон...
VIPded
VIPded
   45 / 800
вчера в 23:49
Сезон длинный...
Трезвый повар
Трезвый повар
   391 / 800
вчера в 23:37
Карпин всегда старается объективно оценить игру команды и не впадает в преждевременную эйфорию
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   33 / 800
вчера в 23:24
Ростов выигрывает, идет на 3-м месте - Валере недоволен. Спартак проигрывает, занимает почетное 6-е место - пиджака все устраивает.
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