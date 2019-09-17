Черевченко: «„Арсенал“ впервые играл в еврокубках. У команды не было опыта»

Главный тренер тульского «Арсенала» в эфире программы «Футбол России» высказался о вылете команды из Лиги Европы на стадии квалификации. Во 2-м отборочном раунде туляки уступили азербайджанскому «Нефтчи» с общим счётом 0:4.

Если говорить про вылет из Лиги Европы, то хороший или плохой, но это опыт. «Арсенал» впервые сыграл в еврокубках. У команды не было опыта.

Я чувствовал накал перед первой игрой, давление со стороны. И как бы мы ни предупреждали футболистов об этом, трудно было от этого их увести. Может, перехлестнули эмоции. Но это наши проблемы, проблемы тренерского штаба. Я никогда не уходил от этого.