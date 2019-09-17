Рыков: «У „Динамо“ было много моментов. Должны были забивать „Уфе“»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков дал комментарий после ничейной игры с «Уфой» (0:0) в 9-м туре РПЛ.
Много моментов у нас было, должны были забивать. Мы наигрываем стандарты. Была хорошая передача у Юсупова, а остальные – полумоменты. Неприятно болельщикам и нам, что дома не выигрываем. Надо побеждать. Понимаю наших болельщиков, почему они свистят.
Игбун? Нападающего судят по голам. Время покажет.
Господи, в одной команде Вова Рыкккков и Максимилиан Филипп. Ну как такая команда может быть хоть сколько нибудь сбалансирована?
Господи, в одной команде Вова Рыкккков и Максимилиан Филипп. Ну как такая команда может быть хоть сколько нибудь сбалансирована?