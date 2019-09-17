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Рыков: «У „Динамо“ было много моментов. Должны были забивать „Уфе“»

сегодня, 01:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Динамо» Владимир Рыков дал комментарий после ничейной игры с «Уфой» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

Много моментов у нас было, должны были забивать. Мы наигрываем стандарты. Была хорошая передача у Юсупова, а остальные – полумоменты. Неприятно болельщикам и нам, что дома не выигрываем. Надо побеждать. Понимаю наших болельщиков, почему они свистят.

Игбун? Нападающего судят по голам. Время покажет.

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Все комментарии
beefs
beefs
   136 / 793
сегодня в 02:22
Чего не забили...
mihaluch
mihaluch
   79 / 793
сегодня в 02:12
Третий сезон одно и тоже, наверное пора руководству принимать какие-то более решительные меры.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 793
сегодня в 01:43
Моментов достаточно, а голов нет!?? И так уже давно продолжается.
gentlewolf
gentlewolf
   290 / 793
сегодня в 01:31
Вова "лифт" Рыков.

Господи, в одной команде Вова Рыкккков и Максимилиан Филипп. Ну как такая команда может быть хоть сколько нибудь сбалансирована?
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