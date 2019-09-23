Григорян: «Такой игрок, как Мелкадзе, нужен был для нашей структуры»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал игру форварда клуба , а также рассказал про предстоящий матч Кубка России в Томске:

Наверное, любой другой на месте Мелкадзе уже начал бы канючить: сыграть столько матчей в премьер-лиге и только сейчас отметиться голами. Но речь здесь не только о голах.

Да, считаю, мы попали с ним в «яблочко». Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях. Пока он к нам ехал, когда уже было решено по аренде, мы просмотрели много эпизодов с его участием. Это всегда плюс для команды, когда футболист может сыграть и «девятку», и «десятку», и флангового полузащитника. Помните сезон в ФНЛ , когда Георгий много наколотил? Он тогда вообще играл девятого номера! В нашей ситуации его способности сыграть на разных позициях дают нам возможность использовать Мелкадзе по полной программе.

Нам не совсем повезло географически — опять в дороге. Играть через два дня на третий удобно, когда летаешь чартером. Мы же обычным рейсовым самолетом, через Москву. Уже едем в аэропорт — это 6 часов на автобусе.

Естественно, вынуждены проводить серьезную ротацию состава. Мы просто не восстановимся физически, если выставим полностью основу. С другой стороны, у нас все-таки 25 человек, есть игроки, которые не выходили или выходили очень мало — для них это шикарный момент себя проявить. Я знаю, с каким настроем команды ФНЛ выходят на кубковые матчи с премьер-лигой, но мы прочно стоим на земле.

Понимаем, что Томск с учетом фактора своего поля для нас примерно равный соперник. Кто лучше настроится, кто выберет правильную тактику — от этого будет зависеть результат.