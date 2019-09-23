ГлавнаяНовости

Григорян: «Такой игрок, как Мелкадзе, нужен был для нашей структуры»

вчера, 17:37

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал игру форварда клуба Георгия Мелкадзе, а также рассказал про предстоящий матч Кубка России в Томске:

Наверное, любой другой на месте Мелкадзе уже начал бы канючить: сыграть столько матчей в премьер-лиге и только сейчас отметиться голами. Но речь здесь не только о голах.

Да, считаю, мы попали с ним в «яблочко». Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях. Пока он к нам ехал, когда уже было решено по аренде, мы просмотрели много эпизодов с его участием. Это всегда плюс для команды, когда футболист может сыграть и «девятку», и «десятку», и флангового полузащитника. Помните сезон в ФНЛ, когда Георгий много наколотил? Он тогда вообще играл девятого номера! В нашей ситуации его способности сыграть на разных позициях дают нам возможность использовать Мелкадзе по полной программе.

Нам не совсем повезло географически — опять в дороге. Играть через два дня на третий удобно, когда летаешь чартером. Мы же обычным рейсовым самолетом, через Москву. Уже едем в аэропорт — это 6 часов на автобусе.

Естественно, вынуждены проводить серьезную ротацию состава. Мы просто не восстановимся физически, если выставим полностью основу. С другой стороны, у нас все-таки 25 человек, есть игроки, которые не выходили или выходили очень мало — для них это шикарный момент себя проявить. Я знаю, с каким настроем команды ФНЛ выходят на кубковые матчи с премьер-лигой, но мы прочно стоим на земле.

Понимаем, что Томск с учетом фактора своего поля для нас примерно равный соперник. Кто лучше настроится, кто выберет правильную тактику — от этого будет зависеть результат.

Ранее Григорян дал свою оценку игре с «Ростовом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сутормин: «У нас единый коллектив, и у всех одна цель – побеждать»
Сегодня, 02:57 Комментарии0
Лещук: «Я бы не хотел смены тренера в „Динамо“»
Сегодня, 02:04 Комментарии0
Червиченко: «„Спартак“ продолжает пробивать дно»
Сегодня, 01:39 Комментарии3
Магнуссон: «ЦСКА хочет быть в топе»
Сегодня, 01:25 Комментарии2
Григалава: «Хотелось бы в этом сезоне выиграть Кубок России»
Вчера, 19:56 Комментарии6
Гатагов: «„Динамо“ должно быть наверху таблицы»
Вчера, 17:22 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   705 / 991
сегодня в 02:27
так Григоряна надо в Спартак срочно брать! Там не только Мелкадзе, но и Баду сразу заиграет в основе. Вратаря итальянца основным сделает тоже.
Ваня лучший
Ваня лучший
   90 / 991
вчера в 17:55
Если мелкадзе нужен в структуре клуба, не иначе Тамбов собирается шашлычную открывать
STVA 1
STVA 1
   81 / 991
вчера в 17:52
Ну и хорошо...
halfbeek
halfbeek
   355 / 991
вчера в 17:43
С такими массогабаритными показателями ему либо в опорной зоне или в центре нападения. Таскать мяч у него скорости нет.
Antonchik
Antonchik
   444 / 991
вчера в 17:39
В спартаке он только путался под ногами у великих грандов футбола.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100