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Булыкин: «Верю в Хохлова»

сегодня, 17:15

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение руководства бело-голубых не увольнять главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

Все зависит от Хохлова и результатов «Динамо» в ближайших матчах. Если команда не наладит игру и результат, то Хохлов может покинуть бело-голубых и раньше зимнего перерыва. Вообще, смена тренера сильно влияет на футболистов, дает им встряску, меняет психологическое состояние. Все будет зависеть от позиции тренера, от того, насколько он контролирует команду. Верю в Хохлова, желаю ему удачи, он — грамотный специалист и хороший человек. Посмотрим, что покажет «Динамо» в Кубке и ближайших турах чемпионата.

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Adepta
Adepta
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сегодня в 17:19
Вера многое дает, иногда может от пердива спасти.
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