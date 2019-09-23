Булыкин: «Верю в Хохлова»

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России прокомментировал решение руководства бело-голубых не увольнять главного тренера команды .

Все зависит от Хохлова и результатов «Динамо» в ближайших матчах. Если команда не наладит игру и результат, то Хохлов может покинуть бело-голубых и раньше зимнего перерыва. Вообще, смена тренера сильно влияет на футболистов, дает им встряску, меняет психологическое состояние. Все будет зависеть от позиции тренера, от того, насколько он контролирует команду. Верю в Хохлова, желаю ему удачи, он — грамотный специалист и хороший человек. Посмотрим, что покажет «Динамо» в Кубке и ближайших турах чемпионата.