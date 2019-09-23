Черданцев оценил работу Бердыева в «Рубине»

Комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил длительную работу Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского «Рубина».
Я к Бердыеву отношусь с огромным уважением и знаю, что он сделал для футбола в городе и республике. Если бы не Курбан Бердыев, то здесь бы не было ничего, не было бы базы. Я понимаю, что все это было сделано при поддержке Президента Татарстана, но одно дело — иметь поддержку, а другое — тратить деньги впустую.
Ранее Черданцев заявил, что «КАМАЗ» может обыграть «Спартак».
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!