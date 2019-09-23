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Черданцев оценил работу Бердыева в «Рубине»

сегодня, 11:38

Комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил длительную работу Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского «Рубина».

Я к Бердыеву отношусь с огромным уважением и знаю, что он сделал для футбола в городе и республике. Если бы не Курбан Бердыев, то здесь бы не было ничего, не было бы базы. Я понимаю, что все это было сделано при поддержке Президента Татарстана, но одно дело — иметь поддержку, а другое — тратить деньги впустую. 

Ранее Черданцев заявил, что «КАМАЗ» может обыграть «Спартак».

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   735 / 992
сегодня в 13:46
На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости.
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
Т34
Т34
   65 / 992
сегодня в 13:06
А где тут оценка работы в Рубине?
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 12:35
До чегодокатился туркмен, что какой то чердак оценивает его работу.
ermak6848
ermak6848
   336 / 992
сегодня в 12:17
брякнул Кеша чего - то и сам не понял...
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 992
сегодня в 12:10
Это оценка??? Не думаю...
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