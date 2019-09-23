Черданцев оценил работу Бердыева в «Рубине»

Комментатор федерального канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил длительную работу на посту главного тренера казанского «Рубина».

Я к Бердыеву отношусь с огромным уважением и знаю, что он сделал для футбола в городе и республике. Если бы не Курбан Бердыев, то здесь бы не было ничего, не было бы базы. Я понимаю, что все это было сделано при поддержке Президента Татарстана, но одно дело — иметь поддержку, а другое — тратить деньги впустую.