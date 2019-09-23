ГлавнаяНовости

Черданцев: «Болельщикам “Рубина” стоит набраться терпения»

сегодня, 12:38

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал неудовлетворительные результаты казанского «Рубина».

Для молодой команды игровой спад — это нормально. Потому что все новое: клуб новый, игроки новые, фактически новое руководство, сменилась и вся хозяйственная часть. «Рубин» фактически начал с чистого листа. Тренер «Рубина» Роман Шаронов мне симпатичен лично, мне импонирует его подход к футболу, его по-хорошему эмоциональная заряженность. Мне кажется, это здорово, что молодой тренер работает с командой, и, плюс ко всему, он свой, местный, человек много лет отыграл в команде и был ее капитаном. Я думаю, что болельщикам стоит набраться терпения.

Ранее Черданцев оценил работу Бердыева в «Рубине». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гатагов: «„Динамо“ должно быть наверху таблицы»
Сегодня, 17:22 Комментарии0
Булыкин: «Верю в Хохлова»
Сегодня, 17:15 Комментарии1
Радченко о голах Сутормина: «Это очень важная вещь»
Сегодня, 12:29 Комментарии1
Сёмин рассказал о состоянии Крыховяка
Сегодня, 12:22 Комментарии6
Черданцев оценил работу Бердыева в «Рубине»
Сегодня, 11:38 Комментарии5
Герасимец подвел итоги матча «Зенита» и «Рубина»
Сегодня, 11:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   250 / 992
сегодня в 16:50
Чудесный старт Рубина был черезчур сказочным. Теперь пришло время проявлять характер. У тренера он есть, а команде надо доказывать.
Aniva
Aniva
   100 / 992
сегодня в 15:04
Филиал идет вслед за основной командой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   489 / 992
сегодня в 12:58
... и придраться не к чему.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100