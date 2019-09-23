Черданцев: «Болельщикам “Рубина” стоит набраться терпения»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал неудовлетворительные результаты казанского «Рубина».

Для молодой команды игровой спад — это нормально. Потому что все новое: клуб новый, игроки новые, фактически новое руководство, сменилась и вся хозяйственная часть. «Рубин» фактически начал с чистого листа. Тренер «Рубина» Роман Шаронов мне симпатичен лично, мне импонирует его подход к футболу, его по-хорошему эмоциональная заряженность. Мне кажется, это здорово, что молодой тренер работает с командой, и, плюс ко всему, он свой, местный, человек много лет отыграл в команде и был ее капитаном. Я думаю, что болельщикам стоит набраться терпения.