Гатагов: «„Динамо“ должно быть наверху таблицы»

Бывший полузащитник «Динамо» прокомментировал ситуацию в московском клубе:

У нас сейчас такой чемпионат, где аутсайдер спокойно может отобрать очки у лидера, ведущие клубы не всегда могут похвастаться стабильностью. Время — вот что нужно, чтобы выйти на новый уровень. Все вроде бы есть, но чего-то, соглашусь, не хватает. По подбору игроков «Динамо» явно претендует на высокие места. Надеюсь, что «бело-голубых» скоро прорвет. Просто пока так.

"Динамо» должно быть в лидерах. Сегодняшняя позиция в турнирной таблице — она несправедлива и не соответствует амбициям коллектива.