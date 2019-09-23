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Гатагов: «„Динамо“ должно быть наверху таблицы»

вчера, 17:22

Бывший полузащитник  «Динамо» Алан Гатагов прокомментировал ситуацию в московском клубе:

У нас сейчас такой чемпионат, где аутсайдер спокойно может отобрать очки у лидера, ведущие клубы не всегда могут похвастаться стабильностью. Время — вот что нужно, чтобы выйти на новый уровень. Все вроде бы есть, но чего-то, соглашусь, не хватает. По подбору игроков «Динамо» явно претендует на высокие места. Надеюсь, что «бело-голубых» скоро прорвет. Просто пока так.

"Динамо» должно быть в лидерах. Сегодняшняя позиция в турнирной таблице — она несправедлива и не соответствует амбициям коллектива.

Ранее стало известно, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сохранит свой пост до зимы.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   141 / 991
вчера в 23:02
Динамо какой-то проклятый клуб,сколько в него не вбухивай,все равно топчется во второй половине таблицы.Уже и игроков десятками скупают,и не самых дешовых, и стадион отстроили,а всё равно не прёт.
minai
minai
   52 / 991
вчера в 20:35
Ага. Там охотников дохрена.
tuman960
tuman960
   407 / 991
вчера в 19:30
не знаю на счёт амбиций(у москвичей она завышена на порядок),но Динамо находится там где есть ОЧЕНЬ даже справедливо!!!
Adepta
Adepta
   59 / 991
вчера в 18:24
Ерунду говорит.
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 991
вчера в 17:56
Разве что в ФНЛ.
Balanenok
Balanenok
   273 / 991
вчера в 17:31
Наверху таблицы должен быть любой коллектив, но не каждый может.
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   87 / 991
вчера в 17:27
ФНЛ
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