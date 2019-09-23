Радченко о голах Сутормина: «Это очень важная вещь»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Радченко прокомментировал голы в ворота казанского «Рубина».

Шутки шутками, но эти голы Сутормина — очень важная вещь. В первую очередь для самого игрока. До встречи с «Рубином» у него было много моментов, мог начать забивать за новую команду раньше. Наконец-то удалось. Уверен, это придаст Алексею много новых сил. А еще, знаете, что я заметил? То, как Сутормина с голами по-особому поздравляла скамейка. Все тренеры выскочили к бровке, начали ему кричать, аплодировать. Понятно, что и это очень нужно было для парня, который лишь недавно перешел в «Зенит», проделав непростой путь из академии в другие клубы, а потом обратно. Думаю, со временем он способен придать новый импульс питерским атакам. И уж точно есть кем заменить тех, кто будет уставать по ходу такого плотного графика.