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Радченко о голах Сутормина: «Это очень важная вещь»

сегодня, 12:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Радченко прокомментировал голы Алексея Сутормина в ворота казанского «Рубина».

Шутки шутками, но эти голы Сутормина — очень важная вещь. В первую очередь для самого игрока. До встречи с «Рубином» у него было много моментов, мог начать забивать за новую команду раньше. Наконец-то удалось. Уверен, это придаст Алексею много новых сил. А еще, знаете, что я заметил? То, как Сутормина с голами по-особому поздравляла скамейка. Все тренеры выскочили к бровке, начали ему кричать, аплодировать. Понятно, что и это очень нужно было для парня, который лишь недавно перешел в «Зенит», проделав непростой путь из академии в другие клубы, а потом обратно. Думаю, со временем он способен придать новый импульс питерским атакам. И уж точно есть кем заменить тех, кто будет уставать по ходу такого плотного графика. 

Дело в том, что Сутормин стал участником главного скандала минувшего лета в РПЛ. Он сперва перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но тут же оказался в «Зените». Позже выяснилось, что команды заплатили за игрока по 50 000 рублей.

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Все комментарии
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   781 / 992
сегодня в 13:04
а кто это????
ОРУ!
Стыдно
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