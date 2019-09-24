Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять главного тренера команды после неудачного старта в АПЛ . Об этом говорит исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

Мы и наши болельщики требуем успехов. Успех означает выигрыш трофеев. Это наша цель, стандарты «Манчестер Юнайтед» никогда не менялись. Большой прогресс достигнут в плане инвестиций в академию, скаутинг, тренировочную инфраструктуру. Вся эта внутренняя кухня незаметна снаружи.

Эти инвестиции вместе с нашим доверием Сульшеру и его тренерскому штабу станут основанием для успеха. Мы уверены, что эти инвестиции принесут результат. В то же время важно сохранять терпение, пока Уле создаёт команду для будущего. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию, на которую не влияют какие-то краткосрочные вещи.