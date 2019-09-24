ГлавнаяНовости

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера

сегодня, 16:52

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера после неудачного старта в АПЛ. Об этом говорит исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

Мы и наши болельщики требуем успехов. Успех означает выигрыш трофеев. Это наша цель, стандарты «Манчестер Юнайтед» никогда не менялись. Большой прогресс достигнут в плане инвестиций в академию, скаутинг, тренировочную инфраструктуру. Вся эта внутренняя кухня незаметна снаружи.

Эти инвестиции вместе с нашим доверием Сульшеру и его тренерскому штабу станут основанием для успеха. Мы уверены, что эти инвестиции принесут результат. В то же время важно сохранять терпение, пока Уле создаёт команду для будущего. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию, на которую не влияют какие-то краткосрочные вещи. 

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри является главным кандидатом на смену Сульшера.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
КНДР и Южная Корея проведут матч отбора ЧМ-2022 в Пхеньяне
Сегодня, 12:26 Комментарии3
Тотти примет участие в реалити-шоу
Сегодня, 12:15 Комментарии0
УЕФА запустил программу «Футбол в школах»
Сегодня, 10:55 Комментарии3
«Ювентус» подарил «железному Арни» футболку с автографами
Сегодня, 10:12 ФотоКомментарии3
Месси выбрал лучшим тренером Гвардиолу и не включил в тройку Клоппа
Сегодня, 02:29 Комментарии16
Стало известно, за кого голосовали Месси и Роналду
Сегодня, 00:51 Комментарии14
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100