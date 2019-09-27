Чемберс: «Я чувствую, что вырос как игрок»

Защитник «Арсенала» объяснил, что его опыт в аренде помог ему поднять уровень игры.

Чемберс присоединился к «Арсеналу» из Саутгемптона в 2014 году за 18 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на многообещающее начало, универсальный защитник был в конечном итоге отдан в аренду «Мидлсбро» в 2016 году.

За эти годы у меня было много опыта, например, игра за «Мидлсбро» и «Фулхэм» и несколько игр здесь, в «Арсенале». Как игрок и как человек, я чувствую, что вырос. Мне кажется, что я привнес в свою игру опыт, накопленный за последние несколько лет. Я просто хочу продолжать развиваться, продолжать усердно работать и постоянно улучшать игру каждый день. Это все, что я могу сделать, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть лучшим игроком. Я думаю, чтобы утвердиться в команде, вам нужно играть не сбавляя темп. Это одинаково в каждом клубе. Когда ты имеешь постоянный игровой опыт, ты действительно становишься частью команды и болельщиков.

