Высокомерие или эмоции? Нойер против тер Штегена

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Перепалка голкиперов Бундестим в прессе вышла на новый уровень: к их спору подключился президент «Баварии». «Соккер.ру» - о баттле вратарей и мощной угрозе Хенесса.

Кто бы мог подумать, что в стране строгих законов и пунктуальности возможна подобная история (или истерия?), но немцы всему футбольному миру на потеху устроили дележку первого номера в сборной Германии с угрозами, битьем посуды и поножовщиной. Окей, до рукоприкладства пока не дошло, но все равно забавно. Издалека вещи могут казаться маленькими, но вы представьте такой спор у нас: Гильерме и Лунёв начинают обмениваться репликами через газеты, а потом Алексей Миллер говорит, что перестанет отпускать игроков «Зенита» в сборную, если Черчесов не сделает Лунёва первым номером… Да все спортивные СМИ пестрили бы заголовками. К счастью, у нас в футболе все профессионалы, и подобное просто невозможно, а с немцев что взять? Вы только посмотрите, что они устроили.

Нойер vs тер Штеген

Все началось несколько дней назад, когда Марк-Андре тер Штеген не вполне корректно высказал в прессе недовольство своим положением в сборной Германии:

Мне трудно найти объяснение сложившейся ситуации, ведь в каждой игре я выкладываюсь на 100% и стараюсь сделать решение для тренеров сборной более сложным. Но они как будто не смотрят в мою сторону. Я установил цель: хочу стать основным вратарем в сборной Германии. Сентябрьская поездка в расположение национальной команды стала для меня тяжелым ударом.

Дело в том, что в сентябре вратарь «Барселоны» просидел на скамейке матчи против Нидерландов и Северной Ирландии, в обеих встречах от звонка до звонка отыграл Мануэль Нойер, который в отборе Евро-2020 пока не дал тер Штегену ни минуты игровой практики. Единственный отрезок в футболке национальной сборной для Марка-Андре в этом году — это один тайм в товарищеском матче с Сербией в марте. Там он в перерыве заменил Нойера. Всё.

Конечно же, такое заявление тер Штегена не могло остаться незаметным, да он и сам наверняка понимал, какой ценой он привлекает внимание к своей проблеме. Главный ответ Марку-Андре дал его конкурент Мануэль Нойер:

Тер Штеген — отличный вратарь, он классно играет за «Барселону», но я не уверен, что эти его слова пойдут на пользу сборной Германии. В первую очередь, мы команда, а это значит, что каждый из нас не должен позиционировать себя отдельно от других. У нас есть отличные вратари, не только я и тер Штеген, еще Кевин Трапп, Бернд Лено. Они тоже хотят играть, а не сидеть на скамейке, но мы команда. Мы должны держаться вместе. И вратари тоже должны держаться вместе.

Марка-Андре мудрый ответ коллеги в стиле кота Леопольда не удовлетворил, и он снова взял слово:

Я понимаю, как протекает конкуренция в сборной. Понимаю, что игроки, которые не играют, очень хотят выходить на поле. Ты не всегда бываешь доволен, но таков футбол. Я лишь хотел поделиться своими ожиданиями, почувствовал, что должен их выразить. Все видят, как я играл и как вел себя в последние годы, так что не думаю, что слова Нойера справедливы. Я не отделял себя от команды, хочу положить конец этому противоречию.

Игрок сборной Германии и «Баварии», вероятно, будущий капитан двух махин Йозуа Киммих призвал всех к спокойствию и поддержал тер Штегена:

В словах тер Штегена нет ничего страшного. Я могу понять, почему он разочарован. Марк-Андре не делал выпадов в сторону Нойера. Нет сомнений, что Мануэль должен стоять в сборной.

Видимо, голкипера «Барселоны» услышали и в тренерском штабе сборной Германии, ведь появились слухи, что в октябре Марк-Андре сыграет в основном составе в одном из матчей. Бундесманшафт предстоит встреча отбора Евро-2020 с Эстонией и товарищеский матч с Аргентиной. В общем-то, это было бы правильным решением, чтобы успокоить страсти, но тут масла в огонь подлил пока еще президент «Баварии» Ули Хенесс:

Если Мануэль Нойер потеряет статус первого номера в сборной Германии, мы вообще перестанем отпускать игроков в сборную. Я не собираюсь говорить с Лёвом на эту тему, он и так услышит, что я сказал. А вот самому Лёву не мешало бы поговорить с господином тер Штегеном и поставить его в угол, чтобы тот понял, что такие заявления недопустимы.

Наверное, если бы Ули Хенесс не собирался на пенсию через пару месяцев, он бы не стал выражаться столь категорично, но тут дал волю эмоциями. Во-первых, «Бавария» не может не давать футболистов сборной Германии, потому что, игнорируя вызовы из национальной команды, они не смогут играть и за клуб из-за дисквалификаций. Во-вторых, даже если это было бы возможно, немцы из «Баварии» не сказали бы «спасибо» клубу за лишение возможности представлять свою страну на международной арене.

Но в целом понятно, почему Хенесс отреагировал так остро. Вряд ли бы он поступил точно так же без контекста, который нужно учитывать. А в этом контексте еще не зажившее оскорбление от Йоахима Лева, который по не вполне понятным причинам в марте закрыл путь в сборную для Мюллера, Боатенга и Хуммельса, на тот момент все трое были футболистами «Баварии», а первые двое по-прежнему в Мюнхене. В связи с этим высокомерный на первый взгляд ответ Ули выглядит уже несколько иначе, и он имеет мало отношения к дуэли Нойера и тер Штегена, это непосредственное обращение к Йоахиму Лёву.

Так кто же круче?

Вы знаете, это фантастически сложный вопрос, и хорошо, что ломать голову над ответом должен кто-то другой. Оба голкипера обладают выдающимися качествами, и каждый из них заслуживает быть №1 в сборной Германии, вот только место лишь одно. Правда, на дистанции у тер Штегена больше шансов, все-таки он на шесть лет младше Нойера, для которого Евро-2020 может стать последним крупным турниром.