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Сёмин: «Смолов проводит хороший сезон»

сегодня, 17:32

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался про нападающего «железнодорожников» Федора Смолова:

Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было.

Ранее Сёмин уже хвалил Смолова.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   27 / 865
сегодня в 17:48
Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

И Месси и Криштиану тоже не забивали, но это не повод сравнивать Кэшбека с великими футболистами. Он и местной звездой-то давно уже только уровня "Флоры" из Таллина является, а в РПЛ ниочем.
Брулин
Брулин
   106 / 865
сегодня в 17:41
Баджо в отличие от этого не пижонил при исполнении))
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