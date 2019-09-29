Сёмин: «Смолов проводит хороший сезон»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался про нападающего «железнодорожников» Федора Смолова:
Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.
Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было.
Ранее Сёмин уже хвалил Смолова.
И Месси и Криштиану тоже не забивали, но это не повод сравнивать Кэшбека с великими футболистами. Он и местной звездой-то давно уже только уровня "Флоры" из Таллина является, а в РПЛ ниочем.
И Месси и Криштиану тоже не забивали, но это не повод сравнивать Кэшбека с великими футболистами. Он и местной звездой-то давно уже только уровня "Флоры" из Таллина является, а в РПЛ ниочем.