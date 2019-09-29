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Ганчаренко: «Нельзя побеждать постоянно»

сегодня, 14:27
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги матча против «Урала» в рамках 11-го тура РПЛ.

Было интересно в заключительные 15 минут, когда пошли атака на атаку. Если по счету кажется, что это было достаточно просто, то на самом деле – сложно. У «Урала» четыре человека могут убежать в быструю атаку, они играли дома. Надо было аккуратно действовать в защите, что удалось.

Обычно «Урал» в домашних матчах создает больше моментов, чем сегодня.

Если оценивать игру команды в целом, то где-то ты можешь выигрывать, где-то проигрывать. Но есть положительные эмоции, есть отрицательные. Нельзя побеждать постоянно. Мы сыграли плохо в Болгарии во втором тайме. Но это не повод говорить, что у нас в целом все плохо.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   185 / 863
сегодня в 14:47
Армейцев с победой и лидерством!!!
Zenit_84
Zenit_84
   199 / 863
сегодня в 14:45
Это точно
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