Ганчаренко: «Нельзя побеждать постоянно»

Наставник ЦСКА подвел итоги матча против «Урала» в рамках 11-го тура РПЛ .

Было интересно в заключительные 15 минут, когда пошли атака на атаку. Если по счету кажется, что это было достаточно просто, то на самом деле – сложно. У «Урала» четыре человека могут убежать в быструю атаку, они играли дома. Надо было аккуратно действовать в защите, что удалось.

Обычно «Урал» в домашних матчах создает больше моментов, чем сегодня.

Если оценивать игру команды в целом, то где-то ты можешь выигрывать, где-то проигрывать. Но есть положительные эмоции, есть отрицательные. Нельзя побеждать постоянно. Мы сыграли плохо в Болгарии во втором тайме. Но это не повод говорить, что у нас в целом все плохо.