Президент «Урала» обвинил полузащитников в поражении от ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что плохая игра в исполнении полузащитников екатеринбургского клуба стала главной причиной поражения от ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ .

Может, мы не заслужили сегодня три пропущенных мяча, но на ничью точно не наиграли. Безобразно сегодня сыграли наши полузащитники, которые не помогали защитникам. Когда у нас кто-то из обороны выпадает, нам очень тяжело играть против молодых футболистов ЦСКА , которые постоянно открываются, забегают. Некоторые игроки полузащиты сегодня немного расслабились, решили, что не нужно обороняться, но думаю, что главный тренер [Дмитрий Парфенов] разберется, в следующей игре все будет по-другому.

Сегодня здорово сыграл наш вратарь Олег Баклов, вытащил пенальти. Олег очень долго ждал своего часа, нам нравится его игра. Но мы ни в коем случае не списываем со счетов Годзюра, потому что Ярослав наш основной вратарь, мы верим, что он еще не сказал последнего слова в нашей команде. У нас два равных вратаря, мы очень этому рады.