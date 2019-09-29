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Президент «Урала» обвинил полузащитников в поражении от ЦСКА

сегодня, 16:02
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что плохая игра в исполнении полузащитников екатеринбургского клуба стала главной причиной поражения от ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.

Может, мы не заслужили сегодня три пропущенных мяча, но на ничью точно не наиграли. Безобразно сегодня сыграли наши полузащитники, которые не помогали защитникам. Когда у нас кто-то из обороны выпадает, нам очень тяжело играть против молодых футболистов ЦСКА, которые постоянно открываются, забегают. Некоторые игроки полузащиты сегодня немного расслабились, решили, что не нужно обороняться, но думаю, что главный тренер [Дмитрий Парфенов] разберется, в следующей игре все будет по-другому.

Сегодня здорово сыграл наш вратарь Олег Баклов, вытащил пенальти. Олег очень долго ждал своего часа, нам нравится его игра. Но мы ни в коем случае не списываем со счетов Годзюра, потому что Ярослав наш основной вратарь, мы верим, что он еще не сказал последнего слова в нашей команде. У нас два равных вратаря, мы очень этому рады.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 865
сегодня в 16:22
Вся команда не впечатлила, но Парфенов разберется,
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   163 / 865
сегодня в 16:21
Отмазка,не смеши народ,взрослый ведь дядька .
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   277 / 865
сегодня в 16:10
странно
Бумаля не нашел в составе. Даже представить не могу кто из полузащиты провалился тогда)))
Absinthe2
Absinthe2
   51 / 865
сегодня в 16:08
Кто продал игру, Григорий Иванович?)
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