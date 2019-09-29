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Фомин: «Играли на победу»

сегодня, 16:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин в эфире «Матч Премьер» прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура РПЛ с «Рубином»

Тяжелая игра была на самом деле. Самое главное, что взяли одно очко по такой игре. Игра в атаке не получилась, будем над этим работать.

Набрали очко на выезде, постараемся победить уже дома. Играли на победу. Где-то получалось, где-то нет. Разберем игру и будем двигаться дальше. Самим интересно, почему побеждаем дома, но не можем сделать это на выезде. Будем работать.

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
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сегодня в 17:18
Уфа на победу? Так же как и со Спартаком? )))))))))))))
Какое же сектантное место то в нашем футболе....
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