Фомин: «Играли на победу»

Полузащитник «Уфы» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура РПЛ с «Рубином».

Тяжелая игра была на самом деле. Самое главное, что взяли одно очко по такой игре. Игра в атаке не получилась, будем над этим работать.

Набрали очко на выезде, постараемся победить уже дома. Играли на победу. Где-то получалось, где-то нет. Разберем игру и будем двигаться дальше. Самим интересно, почему побеждаем дома, но не можем сделать это на выезде. Будем работать.